Услышать вальс и не «пришить» старушку: чем в Барнауле заняться в выходные 30-31 января 2021 года

Спектакль «Как бы нам пришить старушку». Фото театра музкомедии

Январь завершается не только приятной погодой, но калейдоскопом интересных зрелищ. Публикуем афишу мероприятий в Барнауле на 30-31 января 2021 года.

Посмотреть на звезды

Давно ли вы смотрели на звездное небо? Интересует ли вас жизнь созвездий, галактик и черных дыр. В субботу, 30 января, барнаульский планетарий предлагает для детей и взрослых аж три интересных программы.

Когда: 30 января

В 11.00 – «В поисках нашего Солнышка» (6+)

В 13.00 – «Новогодние космические приключения» (6+)

В 15.00 – «Созвездия» (12+).

Где: Барнаульский планетарий, пр. Сибирский, 38

Цена билета: 100-150 руб для взрослых, 100 руб - для детей

Сыграть на шоколадном рояле

Хотите, чтобы все было в шоколаде, спешите в музей «Город»! Здесь на выставке «Искусство шоколада» вас ждут интересные экскурсии среди впечатляющих шоколадных фигур, дегустации и мастер-классы, где можно самому сделать шоколадное сердечко или другую вкусность.

Когда: 30 и 31 января

Где: Музей «Город», ул. Толстого, 24

Цена билета: 300 рублей - для взрослых, 250 рублей - для детей, студентов, пенсионеров, 100 рублей - мастер-класс.

Возрастные ограничения: 0+

Концерт «Жизнь в вальсе»

Отбросьте все тревоги, хлопоты и позвольте себе окунуться в ласковые объятия вальса. В музыкальном зале оркестра «Сибирь» прозвучат «Заздравная» И. Дунаевского, вальс А. Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля», вальс Е. Доги «Мой ласковый и нежный зверь» и другие любимые многими мелодии.

Когда: 30 января в 17.00

Где: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7

Цена билета: 300-400 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Новогодняя сказка

В филармонии на экране музыкального кафе будет показана чарующая новогодняя сказка «Щелкунчик» с завораживающими иллюстрациями на песке.

Когда: 30 января в 15.00

Где: Филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35

Вход: свободный

Возрастные ограничения: 6+

Концерт симфонического оркестра

В зрительном зале филармонии любителей классической музыки ждет концерт Павла Третьякова и симфонического оркестра.

Когда: 30 января в 17.00

Где: Филармония ул. Ползунова, 35

Цена билета: 250-350 руб.

Возрастные ограничения: 6+

Спектакль «Как бы нам пришить старушку»

В Алтайском музыкальном можно стать свидетелем того, как аферисты и жулики задумывают «пришить» старушку и обогатиться, но доброта одинокой пожилой дамы их обезоруживает. Музыкальная комедия «Как бы нам пришить старушку» стала бенефисом артистов театра Ларисы Владимировой и Леонида Титова.

Когда: 31 января 17-00

Где: Театр Музкомедии, пр. Комсомольский, 108

Цена билета: 400 руб.

Возрастные ограничения: 12 +

Концерт группы «Набат»

На площадке клуба «Хурмы» выступит группа «Набат». В программе: собственные композиции, композиции легендарной группы METALLICA; кавер-версии песен других групп («Король и Шут», The Offspring, Godsmack, ZZ Top и др.)

Когда: 30 января в 17.00

Где: клуб «Хурма», ул. Чеглецова, 25а

Цена билет: до 500 руб.

Возрастные ограничения: 16 +

Выставки в краеведческом музее

«Делая мир ярче» - так называется выставка авторской художественной росписи Анны Гуниной в краеведческом музее. Расписными подносами, посудой, куклами народного мастера нельзя не восхититься. Также в эти дни в музее можно увидеть выставки «Тыл – наша линия фронта» – краевая межмузейная выставка. «Зимние полотна» – выставка к 80-летию Алтайской краевой организации Союза художников России, «Гордость России – солдаты», «Эпоха. Стиль. Интерьер»

Когда: 30 января

Где: Алтайский краеведческий музей, ул. Ползунова 49

Цена билета: бесплатно

Возрастные ограничения: 0+

Выставка самоваров

В музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в субботу можно еще успеть увидеть коллекцию великолепных самоваров.

Когда: 30-31 января

Где: ГМИЛИКА, ул. Толстого, 2

Цена билета: 20-40 руб.

Возрастные ограничения: 0+

Экскурсия

В ГМИЛИКе можно узнать много интересного о жизни горных офицеров на экскурсии «Алтай – величайшее имение в свете: из истории культуры Алтайского горного округа XVIII – XX веков».

Когда: 30 января в 13.00

Где: ГМИЛИКА, ул. Толстого, 2

Цена билета: 60 рублей

Возрастные ограничения: 6 +

Спектакль о любви

Субботним вечером вы можете побродить в «Темных аллеях» Бунина. В основе спектакля театра драмы - рассказы Ивана Бунина. Это спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и не сбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте.

Когда: 30 января в 17.30

Где: Театр Драмы, ул. Молодежная, 15

Цена билета: 150- 500 рублей

Возрастные ограничения: 18 +

Посетить зоопарк

В такую яркую погоду царит радостное оживление в барнаульском зоопарке. Львята, медведи, рыси и другие звереныши резвятся на пушистом снегу, радуя публику. Внимание, 31 января всех посетителей будут пускать бесплатно! Так дирекция решила отблагодарить горожан, которые помогали зоопарку в сложные месяцы изоляции и карантина.

Когда: 31 января

Где: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов,12

Цена билета: бесплатно (в обычные дни цена билета для взрослых - 200 рублей).

Возрастные ограничения: 0 +

Собачьи гонки

Субботним вечером все желающие могут стать свидетелями зрелищных гонок на собачьих упряжках. На огороженном пустыре будут соревноваться хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Отдельную команду из дворняжек подготовил приют животных «Ласка».

Когда: 30 января в 20.00

Где: ул. 65 лет Победы, напротив дома № 53

Цена билета: бесплатно

Возрастные ограничения: 6+