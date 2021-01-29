Заместитель министра культуры Алтайского края скончалась в больнице после аварии с грузовиком

Галина Кубрина умерла на операционном столе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась от травм, полученных в результате ДТП . Эту информацию «КП» подтвердили в пресс-службе регионального Минкульта.

Она умерла в Троицкой ЦРБ на операционном столе. Напомним, ДТП произошло сегодня на трассе Барнаул – Бийск. Водитель грузового автомобиля выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной, в которой находились министр культуры Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры края Федор Зыков.

Галина Кубрина. Фото с сайта Минкультуры края www.culture22.ru

Чиновники ехали в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок, на котором могут построить центр культурного развития, а также оценить техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, министр культуры Елена Безрукова в результате аварии получила перелом руки. У Федора Зыкова, по предварительной информации, диагностированы ушибы.