Жительница Заринска пожаловалась на медиков, которые не смогли вытащить орех из носа малыша

Минздрав Алтайского края пообещал провести проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Заринска Екатерина пожаловалась на медков, которые не смогли помочь ее ребенку. Малыш затолкал себе в нос орех. Вытащить его самим оказалось не простой задачей. Поэтому взволнованная Екатерина обратилась за помощью в «скорую помощь». Но там ей посоветовали ехать сразу в приемный покой больницы.

- Педиатр, осмотрев ребенка, попробовала вытащить орех щипцами, но ничего не получилось, только пропихнула дальше. Развели руками, сказали, помочь не могут: «Либо ищите платного, либо ждите понедельника, либо - Барнаул, - рассказала мама мальчика газете «Наш город» в инстаграме.

Тем временем нос ребенка уже начал синеть. Чтобы не терять время, мальчика решили отвезти к частному доктору. Однако он отказался осматривать ребенка в силу большой занятости. Выход оставался один – ехать в Барнаул.

- Пришлось ехать на такси в барнаульскии травм пункт. Там очень удивились, что нам не смогли оказать помощь по месту жительства и за две секунды достали орешек. Спасибо им огромное. И спасибо большое водителю такси, что вошел в наше положение и сделал скидку, - добавила женщина.

После случившегося Минздрав Алтайского края пообещал провести проверку совместно с руководством медучреждения, чтобы больше не допускать таких ситуаций.

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