Интеллигентный и душевный. Каким барнаульцы увидели Василия Ланового во время последнего творческого вечера

Василий Лановой на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в четверг, 28 января, на 88-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Василий Лановой. Накануне его в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

В начале января СМИ сообщили, что Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом. Поначалу они легко переносили болезнь, но спустя некоторое время известного артиста все же госпитализировали. Накануне ему стало хуже, упала сатурация, по словам знакомого Василия Семеновича, он перенес клиническую смерть. Уже поздно вечером из больницы пришла печальная весть – народный артист скончался.

Василий Лановой на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний раз Василий Лановой побывал на Алтае в 2015 году. Он приезжал сюда с творческим вечером - рассказывал истории из своей творческой жизни, читал стихи о войне, пел песни, а публика рукоплескала гению. Он много шутил и вел активный диалог со зрителем. Василий Семенович до последних дней сохранил ясность ума и необычайное обаяние.

Артист с большой буквы в свое время влюбил в себя добрую часть женщин Советского союза. Его киногерои, даже если это были эпизодический роли, как в «Полосатом рейсе», сразу запоминались, а фразы уходили в народ. Долгие годы служения зрителю в кино и в театре сделали его поистине народным. Лановой был патриотом до мозга гостей. Был председателем попечительского совета акции «Бессмертный полк». Он говорил, что это очень важное движение, в котором должен участвовать каждый.

- Акция «Бессмертный полк» - это память о том великом поколении, которое отстояло нашу свободу. У Пушкина есть фраза: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно! Не уважать оный – есть постыдное малодушие». Потому и самые лучшие стихи - военные, самые лучшие песни – военные, - говорил во время творческого вечера в Барнауле Лановой.

В конце творческого вечера вместе с кадетами барнаульской летной школы-интерната имени Константина Павлюкова Василий Лановой исполнил песню из фильма «Офицеры». Зал подпевал и аплодировал стоя, а после его задарили цветами. Артист, несмотря на свой статус, принимал благодарности зрителей с невероятной скромностью.

- Василий Лановой - настоящий русский интеллигент, интеллигент, что называется, с большой буквы. Всегда это его качество для себя отмечал, а сегодня на такой душевной встрече со зрителями убедился еще раз. Мне кажется, интеллигентность Ланового как нельзя лучше выражается в фильме «Офицеры», который я очень люблю, - отмечал один из зрителей, ветеран Петр Граблов.

Василий Лановой на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

После Барнаула артист также побывал в Бийске на праздновании Дня народного единства, где в частности посетил концерт в кадетской школе и вручил лучшим ученикам памятные дипломы.

Справка КП

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, однако проучился всего полгода и решил посвятить себя актерскому ремеслу. Подал документы в Театральное училище имени Бориса Щукина. Свою первую роль получил еще во время учебы.

Самые известные работы Ланового – это роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке,38». Помимо этого он играл в таких фильмах как «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и т.д.

С 1957 года Василий Лановой также служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. А с 1985-го преподавал в Щукинском институте.

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