Снежный десант на Алтае 2021: снег будут убирать «бесконтактно»

Акция пройдет с 1 по 17 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году акция «Снежный десант пройдет в Алтайском крае с 1 по 17 февраля. Из-за пандемии его проведут по большей части в онлайн-формате. Традиционно бойцы выезжали на десять дней в села, каждый день – новый населенный пункт. Студенты общались с ветеранами, проводили профориентационные лекции в школах, устраивали концерты в местных ДК. Теперь из-за пандемии все это стало невозможным. У бойцов будет лишь один выездной день – 17 февраля.

– Раньше мы ходили к ветеранам Великой Отечественной войны, убирали у них снег с крыши и во дворах, ребята могли лично с ними пообщаться, ежегодно записывали их воспоминания. В этом году шефская помощь будет бесконтактной: мы просто подойдет, уберем снег и уйдем, – рассказывает и. о. директора Алтайского краевого штаба студенческих отрядов Татьяна Игитова. – Романтики студенческой, конечно, не получится, но социальная миссия «Снежного десанта» все-таки сохранится. Мы не могли отменить акцию вовсе, ведь ей 52 года, и она ни разу не прерывалась, как же мы ее отменим?

Остальные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Сейчас у бойцов проходит активная подготовка. Одни монтируют записанный концерт, другая часть студентов изучает в Центре медицинской профилактики основы здорового образа жизни, вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании. Все полученные знания бойцы переработают в понятные широкой аудитории лекции и выставят их в социальных сетях.

Обучение в центре медицинской профилактики Алтайского края. Фото: пресс-служба центра медпрофилактики

– Конечно, очень печально, что в этом году большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. В прошлом году у нас девочки, которые брали интервью у ветеранов, плакали вместе с ними, переживали. Ничего не сравнится с личными встречами и отрядным духом, который каждый боец ощущает во время акции, – говорит Александра Кондатьева, боец отряда «Ледовый».

Всего в этом году сформировано 20 отрядов по 15 человек – в сумме 300 студентов.

Справка

Движение «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае в 1969 году. С 2000-х аналогичные акции стали проводить другие регионы России. Добровольцы ежегодно выезжают в села, помогают ветеранам Великой Отечественной войны и проводят просветительские мероприятия со школьниками и местными жителями.