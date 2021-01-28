Среди них - алтайский зайка. 22 тысячи оставленных в поездах вещей вернули пассажирам в 2020 году

Пятилетняя Надя Нормайкина из Заринска оставила в электричке любимую игрушку Фото: Личный архив

22 тысячи потерянных в поездах вещей вернули пассажирам в прошлом году. Это удалось сделать прежде всего благодаря сервису поиска вещей на официальном сайте РЖД.

В поездах дальнего следования находили самые разные забытые предметы - от маленькой косметички до огромной искусственной ели. Так, перед новым годом рассеянные пассажиры оставляли в вагонах лыжи, детские санки, коньки, клюшки, елочные гирлянды, сладкие подарки . Перед праздником защитника отечества сотрудники ЖД обнаруживали в составах подарки мужчинам: гели для бритья, открытки, носки. Летом забывчивые рыбаки и отдыхающие на воде теряли в поездах не только рыболовные снасти, но даже гироскутер. Все это вернулось к владельцам к их большой радости.

Душевная история в этом году произошла в алтайском городе Заринске. Когда семилетняя девочка оставила в электричке любимую игрушку – зайку.

Мама девочки, мало надеясь на успех, сразу же кинула клич в одну из городских групп в Whatsapp. Трогательное сообщение с фото девочки с зайкой тут же разлетелось по местным группам в социальных сетях. Увидел его и сотрудник РЖД Денис Захарченко: мужчина узнал какая бригада уехала с зайкой, и позвонил коллегам. На следующий день зайца, переночевавшего в депо, доставили девочке. Счастью малышки не было предела. Теория шести рукопожатий сработала.

Еще один недавний случай. Накануне нового года в полицию на станции Новосибирск обратилась жительница Барнаула и попросила помощи в поиске посылки от деда Мороза, которая была направлена ее девятилетней дочке и затерялась. В тот же день ее оперативно разыскали.

«Спасибо огромное за помощь и за то, что сохранили веру ребенка в новогоднее чудо», - написала женщина, поблагодарив транспортных полицейских.

Подсказка КП

Что делать, если вы оставили вещи в поезде

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД» или на сайте lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

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