В больницах Алтайского края закончилась вакцина от ковида

В регионе ждут новой поставки вакцины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Запасы вакцины от коронавируса в Алтайском крае на исходе. Куда ни позвонишь, ответ один – вакцины нет. Так, в барнаульской поликлинике №1 сказали, что пока на прививку не записывают и когда запись возобновится – неизвестно, поставку вакцины ждут со дня на день. В поликлинике №14 рекомендовали обратиться 5-8 февраля. А вот в регистратуре 9-й поликлиники вежливо рекомендовали обращаться в свое медучреждение по прописке, так вся запись давно уже забита вплоть до марта. Аналогичная ситуация и в Бийске. В центральной городской больнице наукограда предупреждают, что вакцина закончилась, но предварительно можно записаться на вторую половину февраля.

В Минздраве Алтайского края подтвердили, что вакцина заканчивается. По данным на вечер 27 января в регионе оставалось 1900 вакцины «Спутник V».

– Вакцинация не приостановлена, она понемногу замедляется. Ждем поставки со дня на день, – прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день вакцинируются 11028. За минувшие сутки укол поставил еще 521 человек. Поставили две прививки, то есть полный комплект, 1359 человек. Напомним, что привиться может любой желающий старше 18 лет, противопоказания – признаки ОРВИ.

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По словам врачей, прививка от «короны» поможет победить пандемию. Вполне нормально, что одни уже сейчас готовы ее поставить, а другие предпочитают выждать еще какое-то время, прежде чем вколоть себе «придушенный» вирус. «Комсомолка» решила разобраться в вопросе, могут ли работника заставить вакцинироваться, если он этого не хочет (подробнее)