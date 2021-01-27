На озере Светлом начался период ухаживаний лебедей

В нынешние сорокаградусные морозы птицы старались держаться более плотно друг к другу, чтобы согреться Фото: Олег УКЛАДОВ

27 января - ровно 100 лет, как экологи стали наблюдать за красавцами-лебедями, зимующими на алтайском озере Светлом. Этим днем датировано письмо известного писателя и натуралиста Виталия Бианки, в котором он рассказал знакомому орнитологу о плавающих птицах на реке Кокша. Речка как раз берет начало из озера Светлого. Именно на это незамерзающее озеро с хрустальными родниками прилетают ежегодно больше тысячи великолепных лебедей.

Егерь заказника Владимир Никулинский говорит, что в нынешние сорокаградусные морозы птицы старались держаться более плотно друг к другу, чтобы согреться. В сильные холода лебедей усиленно кормили двойной порции овса и ячневой крупы.

В эти дни, а особенно с началом февраля, по словам известного орнитолога Алексея Эбеля, у кликунов начинается бурление гормонов. На озере становится шумнее от флиртующих самцов.

С началом февраля у кликунов начинается бурление гормонов Фото: Олег УКЛАДОВ

- Зима - время образования пар, - рассказывает Эбель. - Птицы первого года жизни ищут себе партнеров. Причем, период ухаживания у лебедей долгий. Они до трех лет могут дружить, летать парочками, уединяться, смотреть, как другие гнездятся, себе место присматривать и лишь потом начать совместную супружескую жизнь в собственном гнезде.

Кстати, численность лебедей на Светлом продолжает расти. В этом году на озере насчитали тысячу двести лебедей и около тысячи уток. Учётом занимались волонтёры - участники ежегодной акции «Серая шейка».

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