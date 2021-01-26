Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 января 2021: стабильная ситуация с COVID-19

В Алтайском крае работают 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто 3615 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемиологического порога на 10%, а эпидситуация с коронавирусом стабильна. Об этом на аппаратном совещании в правительстве края заявил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зарегистрировали более 38 тыс. заболевших, выздоровевших – свыше 34 тыс., а умерших с COVID-19 – 1884.

В Алтайском крае работают 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто 3615 коек. Есть необходимый профицит в размере 20%. В крае продолжается вакцинация против коронавируса. За последнюю неделю привили около 7 тыс. человек. К началу февраля вакцинацию будут проводить в 84 медицинских организациях края. На этой неделе поступит еще 32 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Если говорить о заболевших, то по данным на 26 января, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1777 человек. Кроме того, 814 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях,

– 43 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 622 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе во вторник.

Из общего числа заболевших 405 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 22407 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 38084 заболевших: 10603 – у больных внебольничной пневмонией, 20227 – у заболевших ОРВИ, в 7254 случаях – бессимптомное течение, по информации на 26 января.

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