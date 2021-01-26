Вот так сходил на рынок: в Бийске мужчина догнал уличного грабителя и сдал его полиции

Вячеслав Кузнецов (справа). Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Настоящий грабеж средь бела дня произошел 15 января в Бийске. Неизвестный мужчина на местном центральном рынке выхватил у продавщицы одного из киосков телефон и пустился наутек. Обескураженная такой наглостью женщина начала кричать и звать на помощь.

Среди покупателей на рынке оказался неравнодушный молодой человек из села Смоленское Вячеслав Кузнецов. Он увидел, как грабитель убегает и кинулся за ним в погоню.

– Ему пришлось преследовать злоумышленника не одну сотню метров. В этот момент женщина вызывала полицию. В итоге сельчанин все же догнал злоумышленника, скрутил и удерживал его, пока к месту не подъехали полицейские, – рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

В отношении бийчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Причем, как отметили правоохранители, ранее подозреваемый не был замечен в подобных инцидентах.

Спустя несколько дней после происшествия молодого человека пригласили в отдел полиции «Восточный», где заместитель начальника, подполковник полиции Алексей Саблин вручил ему благодарственное письмо за активную гражданскую позицию. Как рассказали в полиции, молодого человека пришлось даже уговаривать получить благодарность, так как он сам не считает, что совершил какой-то особенный поступок, достойный внимания.

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