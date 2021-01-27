«До болезни я жила в страхе и стрессе»: как рак помог жительнице Барнаула в свои 40 снова выглядеть на 20

И не подумаешь, что Галине за 40 Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлого года Галине Шибановой пришлось по какому-то случаю показывать свой паспорт. Охранник, взглянув в документ, посмотрел на нее с недоумением. Лицо на фото никак не сочеталось с улыбающейся красавицей, которая выглядела гораздо лучше, чем на «ксиве». При этом двадцатилетняя суровая девушка в паспорте смотрелась даже старше нынешней Галины Шибановой, которой никак не дашь ее «за сорок».

- Перемены в моей жизни, действительно, грандиозные, - говорит Галя. - Недавно я осознанно стала благодарить болезнь за то, что она случилось. Иначе я бы так и крутилась как белка в колесе и жила в дне сурка. Пребывала бы в стрессе и страхе, что нечем будет кормить детей, платить за ипотеку, за кредиты.

Ее намерение быстро поменяться оказалось таким сильным, что из пространства тут же посыпались подсказки. Фото: Олег УКЛАДОВ

День нервного сурка

- В тот год у меня была новая работа, сутки через трое, изматывающая нервы. При этом я боялась увольнения, кроме этого тревожилась за старшую дочь, которая сдавала ЕГЭ, - вспоминает Галина.

Все это время, принимая душ, она вроде бы как и замечала, что ее грудь как-то изменилась, но при этом не фиксировала на этом внимание.

- У меня не было ни секунды остановиться, прислушаться к организму, - вспоминает молодая женщина. - А как только дочь поступила, выдохнула и… тут же снится сон, в котором мне показали в страшных красках, что со мной происходит.

Проснувшись в холодном поту, Галина тут же обнаружила опасное уплотнение.

- Я сразу записалась на обследование, пошла к врачу - смотрю, глаза у нее расширяются.., - вспоминает пациентка. - Дальше последовали больницы, обследования, очереди, химии, операции, лучевая терапия, новые операции…

Обида

Недавно Галя осознанно стала благодарить болезнь за то, что она случилась Фото: Олег УКЛАДОВ

- Тогда я винила всех в своей болезни, считала, что меня довели, недолюбили, вспоминала болезненный развод, моменты, когда с дочками негде было жить, - рассказывает Галя. - Продолжала переживать и по поводу ипотеки. Хотя на последнем месте работы мой непосредственный начальник похлопотал и выбил для меня пособие, спасибо ему огромное. Но даже тогда я не успокоилась. Лезли гадкие мысли: все против меня, все плохо. Обиду при этом заедала, заберусь под плед и жалею себя с тарелкой сладостей. Стал расти вес, лицо поплыло.

В тот момент круг общения Галины сократился до дочерей, врачей и сестры из Германии, с которой она общалась по телефону.

- Еще радовали встречи с девчонками, с которыми я познакомилась и сдружилась во время лечения, - рассказывает бывшая пациентка онкоцентра. - У всех нас был один и тот же диагноз - рак груди, вторая стадия. Все мы считали, что вылечимся, 21 век на дворе и это уже не смертельно. Фигня, мол, прорвемся. Одна из нас была самая бодрая, вдохновляла своим оптимизмом, торопилась на работу. И вдруг ее не стало…

Раньше Галя винила всех в своей болезни, считала, что довели, недолюбили... Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая жизнь

- В тот момент я была в таком шоке, что было трудно дышать, - вспоминает молодая женщина. – Когда ты с человеком вместе полгода, и вот ее нет … Это было как удар током, как больной щелчок - и перенос на себя, осознание, что сегодня ты жива, а завтра непонятно, что с тобой будет.

С этого момента течение жизни Галины Шибановой резко поменялось.

- Я отпустила ситуацию и стала прислушиваться к знакам, к своей интуиции, - рассказывает собеседница. – И стала стараться проживать каждый день как последний.

Галя вспомнила, что всегда хотела попробовать шить. Пора! И вскоре знакомые ахнули, увидев ее креативные рубашки, юбки, сумочки (смотрите фото). Еще больше восхитило близких чудесное преображение ее самой. Их родственница и подруга буквально за три месяца превратилась в красотку.

Хотите создавать эксклюзивные вещи - творите, все получится, уверена Галя. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Одним прекрасным утром я встаю и вижу, что из зеркала на меня смотрит старая толстая женщина, - с содроганием вспоминает новая Галина. - Это было реально пожилое измученное лицо. Тогда я сказала сама себе: все, надо распрощаться с этой страшилкой.

Ее намерение быстро поменяться оказалось таким сильным, что из пространства тут же посыпались подсказки:

- Открываю Инстаграм, нахожу курсы по гимнастике лица. Привела лицо в порядок, перешла к телу. Купила фитнес-гимнастику, массаж обычный и баночный, - рассказывает красавица. - Одновременно нашла интересный метод сбрасывания килограммов без диет, основанный на психологических проработках. За месяц ушло сразу двенадцать сантиметров. Потом узнаю про «стояние на гвоздях», записываюсь на курс, покупаю последние гвозди у нашего умельца перед новым годом, и когда встаю на колючий коврик, это не только массаж точек на стопе, идет работа с головой, вся шелуха ненужная отваливается. Начались мощные психологические проработки.

"У меня не было ни секунды остановиться, прислушаться к организму" Фото: Олег УКЛАДОВ

В тот момент, к примеру, поменялось и ее отношение к деньгам.

- Я решила позволить себе и детям покупать шикарные вещи, не задумываясь о их стоимости. И как только я проделала это упражнение, у меня на карточке стало больше средств в тот же момент, – рассказывает Галина, до сих пор удивляясь такому открытию.

Сегодня Галину, как птицу, кружит в потоке, когда можно расправить крылышки и тебя будет поднимать вверх неведомая сила.

Сегодня Галину, как птицу, кружит в потоке Фото: Олег УКЛАДОВ

- И это чувство такое захватывающее, волшебное, что и словами не передать, - не сдерживает эмоций лучезарная девушка, которая своей улыбкой сегодня просто завораживает. - Я не стала ничего откладывать на завтра.

У многих из нас, по словам поменявшейся и внешне и внутренне горожанки, есть свое кладбище нереализованных идей.

- Они появляются, мы думаем: о, было бы, неплохо и отодвигаем их в суете, забываем, или думаем: это не для нас, это невозможно. И в этот момент волшебники наверху обиженно пожимают плечами, а мы продолжаем жить как белка в колесе, - объясняет собеседница

Сегодня Галина уверена, что если прислушаться к знакам, интуиции и не бояться, то судьба будет не только подхватывать на крыло, но и будет подбрасывать «конфеты».

Вещи, которые шьет Галина - всегда яркие, привлекающие внимание Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вот вас осенило, озарило или приснилось, что вы танцуете – танцуйте, живёте у моря - летите к морю, хотите создавать эксклюзивные вещи - творите, все получится, - с вдохновением говорит она. - Так и живу сейчас. Все само образовывается, надо только довериться вселенной. И не «отпинывать» знаки, которые к тебе прилетают, а они прилетают каждый день.

Ну а на днях наша героиня получает новый паспорт. Пришла идея больше не пугать охранников и она сменила документ. И даже умудрилась улыбнуться на официальном фото. С этим новым паспортом и поедет в Калининград, так как решила не отбрасывать давнее желание жить у моря.