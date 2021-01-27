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Общество

«До болезни я жила в страхе и стрессе»: как рак помог жительнице Барнаула в свои 40 снова выглядеть на 20

Онкопациентка рассказала о новой жизни после пугающего диагноза
Марина КОЧНЕВА
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И не подумаешь, что Галине за 40

И не подумаешь, что Галине за 40

Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлого года Галине Шибановой пришлось по какому-то случаю показывать свой паспорт. Охранник, взглянув в документ, посмотрел на нее с недоумением. Лицо на фото никак не сочеталось с улыбающейся красавицей, которая выглядела гораздо лучше, чем на «ксиве». При этом двадцатилетняя суровая девушка в паспорте смотрелась даже старше нынешней Галины Шибановой, которой никак не дашь ее «за сорок».

- Перемены в моей жизни, действительно, грандиозные, - говорит Галя. - Недавно я осознанно стала благодарить болезнь за то, что она случилось. Иначе я бы так и крутилась как белка в колесе и жила в дне сурка. Пребывала бы в стрессе и страхе, что нечем будет кормить детей, платить за ипотеку, за кредиты.

Ее намерение быстро поменяться оказалось таким сильным, что из пространства тут же посыпались подсказки.

Ее намерение быстро поменяться оказалось таким сильным, что из пространства тут же посыпались подсказки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

День нервного сурка

- В тот год у меня была новая работа, сутки через трое, изматывающая нервы. При этом я боялась увольнения, кроме этого тревожилась за старшую дочь, которая сдавала ЕГЭ, - вспоминает Галина.

Все это время, принимая душ, она вроде бы как и замечала, что ее грудь как-то изменилась, но при этом не фиксировала на этом внимание.

- У меня не было ни секунды остановиться, прислушаться к организму, - вспоминает молодая женщина. - А как только дочь поступила, выдохнула и… тут же снится сон, в котором мне показали в страшных красках, что со мной происходит.

Проснувшись в холодном поту, Галина тут же обнаружила опасное уплотнение.

- Я сразу записалась на обследование, пошла к врачу - смотрю, глаза у нее расширяются.., - вспоминает пациентка. - Дальше последовали больницы, обследования, очереди, химии, операции, лучевая терапия, новые операции…

Обида

Недавно Галя осознанно стала благодарить болезнь за то, что она случилась

Недавно Галя осознанно стала благодарить болезнь за то, что она случилась

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Тогда я винила всех в своей болезни, считала, что меня довели, недолюбили, вспоминала болезненный развод, моменты, когда с дочками негде было жить, - рассказывает Галя. - Продолжала переживать и по поводу ипотеки. Хотя на последнем месте работы мой непосредственный начальник похлопотал и выбил для меня пособие, спасибо ему огромное. Но даже тогда я не успокоилась. Лезли гадкие мысли: все против меня, все плохо. Обиду при этом заедала, заберусь под плед и жалею себя с тарелкой сладостей. Стал расти вес, лицо поплыло.

В тот момент круг общения Галины сократился до дочерей, врачей и сестры из Германии, с которой она общалась по телефону.

- Еще радовали встречи с девчонками, с которыми я познакомилась и сдружилась во время лечения, - рассказывает бывшая пациентка онкоцентра. - У всех нас был один и тот же диагноз - рак груди, вторая стадия. Все мы считали, что вылечимся, 21 век на дворе и это уже не смертельно. Фигня, мол, прорвемся. Одна из нас была самая бодрая, вдохновляла своим оптимизмом, торопилась на работу. И вдруг ее не стало…

Раньше Галя винила всех в своей болезни, считала, что довели, недолюбили...

Раньше Галя винила всех в своей болезни, считала, что довели, недолюбили...

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая жизнь

- В тот момент я была в таком шоке, что было трудно дышать, - вспоминает молодая женщина. – Когда ты с человеком вместе полгода, и вот ее нет … Это было как удар током, как больной щелчок - и перенос на себя, осознание, что сегодня ты жива, а завтра непонятно, что с тобой будет.

С этого момента течение жизни Галины Шибановой резко поменялось.

- Я отпустила ситуацию и стала прислушиваться к знакам, к своей интуиции, - рассказывает собеседница. – И стала стараться проживать каждый день как последний.

Галя вспомнила, что всегда хотела попробовать шить. Пора! И вскоре знакомые ахнули, увидев ее креативные рубашки, юбки, сумочки (смотрите фото). Еще больше восхитило близких чудесное преображение ее самой. Их родственница и подруга буквально за три месяца превратилась в красотку.

Хотите создавать эксклюзивные вещи - творите, все получится, уверена Галя.

Хотите создавать эксклюзивные вещи - творите, все получится, уверена Галя.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Одним прекрасным утром я встаю и вижу, что из зеркала на меня смотрит старая толстая женщина, - с содроганием вспоминает новая Галина. - Это было реально пожилое измученное лицо. Тогда я сказала сама себе: все, надо распрощаться с этой страшилкой.

Ее намерение быстро поменяться оказалось таким сильным, что из пространства тут же посыпались подсказки:

- Открываю Инстаграм, нахожу курсы по гимнастике лица. Привела лицо в порядок, перешла к телу. Купила фитнес-гимнастику, массаж обычный и баночный, - рассказывает красавица. - Одновременно нашла интересный метод сбрасывания килограммов без диет, основанный на психологических проработках. За месяц ушло сразу двенадцать сантиметров. Потом узнаю про «стояние на гвоздях», записываюсь на курс, покупаю последние гвозди у нашего умельца перед новым годом, и когда встаю на колючий коврик, это не только массаж точек на стопе, идет работа с головой, вся шелуха ненужная отваливается. Начались мощные психологические проработки.

"У меня не было ни секунды остановиться, прислушаться к организму"

"У меня не было ни секунды остановиться, прислушаться к организму"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В тот момент, к примеру, поменялось и ее отношение к деньгам.

- Я решила позволить себе и детям покупать шикарные вещи, не задумываясь о их стоимости. И как только я проделала это упражнение, у меня на карточке стало больше средств в тот же момент, – рассказывает Галина, до сих пор удивляясь такому открытию.

Сегодня Галину, как птицу, кружит в потоке, когда можно расправить крылышки и тебя будет поднимать вверх неведомая сила.

Сегодня Галину, как птицу, кружит в потоке

Сегодня Галину, как птицу, кружит в потоке

Фото: Олег УКЛАДОВ

- И это чувство такое захватывающее, волшебное, что и словами не передать, - не сдерживает эмоций лучезарная девушка, которая своей улыбкой сегодня просто завораживает. - Я не стала ничего откладывать на завтра.

У многих из нас, по словам поменявшейся и внешне и внутренне горожанки, есть свое кладбище нереализованных идей.

- Они появляются, мы думаем: о, было бы, неплохо и отодвигаем их в суете, забываем, или думаем: это не для нас, это невозможно. И в этот момент волшебники наверху обиженно пожимают плечами, а мы продолжаем жить как белка в колесе, - объясняет собеседница

Сегодня Галина уверена, что если прислушаться к знакам, интуиции и не бояться, то судьба будет не только подхватывать на крыло, но и будет подбрасывать «конфеты».

Вещи, которые шьет Галина - всегда яркие, привлекающие внимание

Вещи, которые шьет Галина - всегда яркие, привлекающие внимание

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вот вас осенило, озарило или приснилось, что вы танцуете – танцуйте, живёте у моря - летите к морю, хотите создавать эксклюзивные вещи - творите, все получится, - с вдохновением говорит она. - Так и живу сейчас. Все само образовывается, надо только довериться вселенной. И не «отпинывать» знаки, которые к тебе прилетают, а они прилетают каждый день.

Ну а на днях наша героиня получает новый паспорт. Пришла идея больше не пугать охранников и она сменила документ. И даже умудрилась улыбнуться на официальном фото. С этим новым паспортом и поедет в Калининград, так как решила не отбрасывать давнее желание жить у моря.

"Без болезни я бы так и крутилась как белка в колесе и жила в дне сурка"

"Без болезни я бы так и крутилась как белка в колесе и жила в дне сурка"

Фото: Олег УКЛАДОВ

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