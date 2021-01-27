Компания «Эвалар» передала партию антисептиков домам престарелых в СибФО

Фото предоставлено компанией «Эвалар»

50 000 антисептиков для рук передала компания «Эвалар» домам престарелых, расположенным в Сибирском Федеральном округе. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Старость в радость», который помогает пожилым людям и людям с инвалидностью.

Партию антисептиков доставляли несколько дней по адресам социальных учреждений, расположенных в городах Сибирского Федерального округа: Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Красноярске и Томске.

Из общего объема помощи 16 000 антисептиков доставили в Барнаул в Фонд «Старость в радость» и комплексный центр социального обслуживания г. Барнаул. Партию антисептиков объемом 100 мл каждый и общим объемом 1 600 литров выгружали несколько часов. Но, как говорили волонтеры Фонда, привлеченные к разгрузке, «нам это только в радость». Антисептики долго не задержатся на складах – буквально в течение суток более мелкими партиями их развезут по домам-интернатам, отделениям паллиативной помощи, социальным учреждениям Алтайского края: антисептики пригодятся везде.

Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость», отметила, что в актуальной эпидемиологической обстановке средства индивидуальной защиты стали предметом первой необходимости для лиц старшего возраста и тех, кто работает с ними: «В разгар эпидемии волонтеры и сотрудники фонда, вместе с сотрудниками интернатов, делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы наши подопечные не заболели. Пожилые люди и инвалиды с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, чаще встречающимися в пожилом возрасте, - к сожалению, идеальная мишень для коронавируса. Мы рады, что есть неравнодушные люди и компании, помогающие фонду. Передача 50 000 антисептиков в дома-интернаты, расположенные в Сибири, - это неоценимая помощь. Благодаря этой поддержке и персонал, и пожилые люди и инвалиды будут чувствовать себя намного более защищенными на карантине».

Исполнительный директор компании «Эвалар» Владимир Хлунов подчеркнул, что фармпроизводитель стремится сделать все от него зависящее для поддержания социального благополучия в регионе своего присутствия: «Мы высоко ценим работу Фонда «Старость в радость», который помогает в это трудное время наиболее уязвимым членам общества – пожилым людям. Поэтому мы, как социально ответственная компания, не могли остаться в стороне и приняли решение о передаче домам престарелых Сибирского Федерального округа, который является регионом присутствия компании, партии антисептиков. Надеемся, что нетоксичные антисептики на основе этилового спирта помогут сохранить хрупкое здоровье пожилых людей».

Компания «Эвалар» еще в конце марта одной из первых в стране переоборудовала свои линии для выпуска антисептиков. Антисептик «ОРВИС» на основе этилового спирта выпускается на линии для производства косметической продукции. Мощности компании позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки. Еще в весеннюю волну пандемии первые партии антисептика компания безвозмездно передала в органы социальной защиты Алтайского края и Москвы для распространения среди населения и волонтеров.

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«Эвалар» — одна из крупнейших в России фармацевтических компаний, входящая в ТОП-6 отечественных фармпроизводителей. Абсолютный национальный лидер по объему выпуска БАД. В ассортиментном портфеле компании «Эвалар» более 300 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска. В 2021 году компания отметит 30-летний юбилей.

«Эвалар» - первая в России фармкомпания, реализовавшая принцип полного цикла производства – от выращивания растительного сырья до упаковки готовой продукции.

Компания экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира. Продукция производителя представлена в крупнейших мировых ритейлерах: Alibaba и Amazon.

Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение жизни пожилых людей в интернатах и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются пожилые люди после попадания в интернат. Сейчас фонд сотрудничает более чем с 300 интернатами в 50 регионах. В каждом из них одновременно проживают от 20 до 600 человек. В последние годы фонд помогает открывать патронажные службы для организации помощи на дому. Миссия фонда: объединить ресурсы общества и государства для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов.