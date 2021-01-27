Стань частью команды

Комбинат железобетонных изделий № 100 Фото: Олег УКЛАДОВ

Производство строительных материалов по праву входит в список важных и созидательных отраслей экономики. Благодаря этому появляются дома, строятся предприятия, дороги и многое другое. Неудивительно, что так много желающих стать частью команды железобетонщиков.

На старте сезона

Комбинат железобетонных изделий № 100 - одно из ведущих предприятий Алтайского края в своем секторе экономики. Здесь выпускают железобетонные изделия для серийного домостроения (классическую серию № 97, сейсмостойкую и 330-ю), а также комплектуют строительство кирпичных домов, соцобъектов и дорог. Причем поставки идут сразу на несколько крупных объектов, плюс комплектуется множество мелких.

Сейчас предприятие активно заключает договоры на производство и поставку железобетонных изделий на стройки Барнаула, Новосибирска и других регионов. В феврале, перед самым началом строительного сезона, на предприятии будут окончательно понимать объем своих заказов.

- Но уже сейчас мы уверены, что сможем достойно загрузить свои производственные мощности, - говорит Василий Дягелев, заместитель директора по коммерческим вопросам. - Наши партнеры высоко ценят качество изделий, которые выходят из цехов. А также то, как организована работа.

Склад комбината Фото: Олег УКЛАДОВ

Хорошие вакансии

Конечно, для постоянной и интенсивной работы, а еще выполнения дополнительных заказов требуется большой и слаженный коллектив.

Сейчас на заводе нужны мастера в формовочный цех, машинист мостового крана, которому предстоит организовывать погрузо-разгрузочные работы в цехе готовой продукции.

Также требуется специалист в отдел по продажам для сопровождения контрактов. Это хорошая площадка для тех, кто видит себя в продажах, говорят на заводе. Сотрудник сможет практиковаться в подготовке документов, контрактов и погружаться в рынок строительных материалов и в целом строительства.

Трудись достойно

Предприятие выгодно отличается на рынке труда тем, что предлагает своим работникам белую заработную плату два раза в месяц без задержек, а это значит, что сотрудники в полном объеме получают выплаты по больничному листу и могут рассчитывать на достойную пенсию.

Здесь строго придерживаются выполнения всех социальных обязательств: работникам определенных категорий предоставляются дополнительные отпуска. Например, у формовщиков или сварщиков предусмотрены семь календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, также им доплачивается 4% от заработной платы за вредные условия труда от оклада.

А еще здесь созданы достойные условия труда. На предприятии налажена доставка персонала из города на рабочие места служебным транспортом. Для сотрудников работает своя столовая, устроены комнаты отдыха. Там есть необходимая бытовая техника - те же микроволновки и чайники, с помощью которых можно разогреть обед, если его принесли из дома.

Справка

Завод имеет собственное конструкторское бюро, готовое разработать целую серию ЖБИ. В 2020 году на предприятии начали выпускать сейсмостойкую серию № 97. От классической она отличается тем, что в ней используется больше армирующих связей. За счет них здание становится более прочным и может выдержать толчки до 8 баллов.

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