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Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет горизонты

Сеть насчитывает уже более 60 торговых точек
Константин Санталов
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За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции

За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции

Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет число магазинов в Алтайском крае. Теперь еще больше гостей и жителей региона могут купить экологически чистую и свежую продукцию.

За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции. В этом смогли убедиться тысячи жителей Алтайского края, которые стали постоянными покупателями.

В торговых точках представлен широкий ассортимент различной мясной продукции: охлажденное мясо - свинина, говядина, мясо птицы, субпродукты, колбасные изделия, копчености и деликатесы, а также полуфабрикаты, и все это собственного производства. При этом ассортимент постоянно расширяется.

Представители торговой сети подчеркивают, что сотрудничают только с проверенными поставщиками - хозяйствами Алтайского края. Вся продукция соответствует ГОСТу и является экологически чистой. В магазины ее ежедневно направляют прямо с производства, где используют современное оборудование. Сотрудники постоянно совершенствуют свои навыки и часто проходят обучение.

В период пандемии, что немаловажно, в фирменной сети «Алейский мясокомбинат» соблюдаются необходимые меры безопасности. В частности, в магазинах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, есть дезинфицирующие средства для обработки рук, покупателей без масок не обслуживают. У сотрудников проверяют температуру, заполняют специальный журнал и выдают средства индивидуальной защиты, которые меняют несколько раз в течение дня. Кроме того, работники проводят дезинфекцию всех контактных поверхностей.

В настоящее время фирменная торговая сеть насчитывает более 60 магазинов. Они расположены в Барнауле, Алейске, Бийске, Рубцовске и райцентрах нашего региона и Республики Алтай. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» активно развивается и ищет новые торговые площади в Алтайском крае, чтобы продолжать расширение сети. Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону: +7 (3852) 23-78-78.

Адреса магазинов фирменной сети «Алейский мясокомбинат»:

Барнаул:

• ул. 65 лет Победы 1 (№61)

• ул. Балтийская 49 а (№28)

• ул. Балтийская 7 а (№51)

• ул. Белинского 14 е (№09)

• ул. Воровского 108 (№56)

• ул. Георгиева 14 б (№19)

• ул. Маяковского 6 (№11)

• ул. Новосибирская 9/2 (№07)

• Павловский тракт 138 а к2 (№25)

• Павловский тракт 277 а (№40)

• Павловский тракт 287 (№48)

• ул. Пионеров 1 (№50)

• пр. Социалистический 128 (№23)

• ул. Советской Армии 36 б (№22)

• ул. Советская 24 (№17)

• ул. Титова 20 (№33)

• ул. Юрина 289 б (№12)

• ул. Юрина 273 а (№62)

• ул. Юрина 184 (№39)

• ул. Юрина 135 б (№20)

• ул. Шумакова 66 (№06)

• с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№18)

• пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№16)

Алейск:

• ул. Советская 2а (№01)

• пер. Ульяновский 67 (№02)

• ул. Комсомольская 128 а (№03)

Бийск:

• пер. Литейный 23 (№41)

• пер. Мопровский 61 /1 (№43)

• ул. Митрофанова 35 (№42)

• ул. Краснооктябрьская 87 (№54)

• ул. Льнокомбинат 23 (№58)

Рубцовск:

• ул. Северная 19 (№59)

• ул. Комсомольская 71 а (№60)

Алтайский край:

• с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№44)

• п. Белоярск, ул. Белоярская 149 (№53)

• с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№26)

• с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№36)

• с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№32)

• с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№24)

• с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№08)

• с. Ключи, ул. Карла Маркса 45 а (№55)

• с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№04)

• с. Курья, ул. Центральная 87 б (№05)

• с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№34)

• с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№37)

• с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№29)

• с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№15)

• с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№14)

• с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№35)

• с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№31)

• с. Родино, ул. Ленина 175 (№21)

• с. Советское, пер. Центральный 16 (№45)

• с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№47)

• с. Тальменка, ул. Вокзальная 21 (№57)

• с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№30)

• с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№38)

• с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№10)

• с. Усть-Калманка, ул. Ленина 23 (№49)

• с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№13)

• с. Яровое, ул. Ленина 20 (№27)

Республика Алтай:

• с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№46)

• г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 13 (№52)

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