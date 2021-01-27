Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет горизонты

За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции
Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет число магазинов в Алтайском крае. Теперь еще больше гостей и жителей региона могут купить экологически чистую и свежую продукцию.
За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции. В этом смогли убедиться тысячи жителей Алтайского края, которые стали постоянными покупателями.
В торговых точках представлен широкий ассортимент различной мясной продукции: охлажденное мясо - свинина, говядина, мясо птицы, субпродукты, колбасные изделия, копчености и деликатесы, а также полуфабрикаты, и все это собственного производства. При этом ассортимент постоянно расширяется.
Представители торговой сети подчеркивают, что сотрудничают только с проверенными поставщиками - хозяйствами Алтайского края. Вся продукция соответствует ГОСТу и является экологически чистой. В магазины ее ежедневно направляют прямо с производства, где используют современное оборудование. Сотрудники постоянно совершенствуют свои навыки и часто проходят обучение.
В период пандемии, что немаловажно, в фирменной сети «Алейский мясокомбинат» соблюдаются необходимые меры безопасности. В частности, в магазинах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, есть дезинфицирующие средства для обработки рук, покупателей без масок не обслуживают. У сотрудников проверяют температуру, заполняют специальный журнал и выдают средства индивидуальной защиты, которые меняют несколько раз в течение дня. Кроме того, работники проводят дезинфекцию всех контактных поверхностей.
В настоящее время фирменная торговая сеть насчитывает более 60 магазинов. Они расположены в Барнауле, Алейске, Бийске, Рубцовске и райцентрах нашего региона и Республики Алтай. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» активно развивается и ищет новые торговые площади в Алтайском крае, чтобы продолжать расширение сети. Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону: +7 (3852) 23-78-78.
Адреса магазинов фирменной сети «Алейский мясокомбинат»:
Барнаул:
• ул. 65 лет Победы 1 (№61)
• ул. Балтийская 49 а (№28)
• ул. Балтийская 7 а (№51)
• ул. Белинского 14 е (№09)
• ул. Воровского 108 (№56)
• ул. Георгиева 14 б (№19)
• ул. Маяковского 6 (№11)
• ул. Новосибирская 9/2 (№07)
• Павловский тракт 138 а к2 (№25)
• Павловский тракт 277 а (№40)
• Павловский тракт 287 (№48)
• ул. Пионеров 1 (№50)
• пр. Социалистический 128 (№23)
• ул. Советской Армии 36 б (№22)
• ул. Советская 24 (№17)
• ул. Титова 20 (№33)
• ул. Юрина 289 б (№12)
• ул. Юрина 273 а (№62)
• ул. Юрина 184 (№39)
• ул. Юрина 135 б (№20)
• ул. Шумакова 66 (№06)
• с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№18)
• пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№16)
Алейск:
• ул. Советская 2а (№01)
• пер. Ульяновский 67 (№02)
• ул. Комсомольская 128 а (№03)
Бийск:
• пер. Литейный 23 (№41)
• пер. Мопровский 61 /1 (№43)
• ул. Митрофанова 35 (№42)
• ул. Краснооктябрьская 87 (№54)
• ул. Льнокомбинат 23 (№58)
Рубцовск:
• ул. Северная 19 (№59)
• ул. Комсомольская 71 а (№60)
Алтайский край:
• с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№44)
• п. Белоярск, ул. Белоярская 149 (№53)
• с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№26)
• с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№36)
• с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№32)
• с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№24)
• с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№08)
• с. Ключи, ул. Карла Маркса 45 а (№55)
• с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№04)
• с. Курья, ул. Центральная 87 б (№05)
• с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№34)
• с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№37)
• с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№29)
• с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№15)
• с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№14)
• с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№35)
• с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№31)
• с. Родино, ул. Ленина 175 (№21)
• с. Советское, пер. Центральный 16 (№45)
• с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№47)
• с. Тальменка, ул. Вокзальная 21 (№57)
• с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№30)
• с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№38)
• с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№10)
• с. Усть-Калманка, ул. Ленина 23 (№49)
• с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№13)
• с. Яровое, ул. Ленина 20 (№27)
Республика Алтай:
• с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№46)
• г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 13 (№52)
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