Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет горизонты

За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции

Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» расширяет число магазинов в Алтайском крае. Теперь еще больше гостей и жителей региона могут купить экологически чистую и свежую продукцию.

За 10 лет работы фирменная торговая сеть «Алейский мясокомбинат» зарекомендовала себя на рынке как продавец качественной продукции. В этом смогли убедиться тысячи жителей Алтайского края, которые стали постоянными покупателями.

В торговых точках представлен широкий ассортимент различной мясной продукции: охлажденное мясо - свинина, говядина, мясо птицы, субпродукты, колбасные изделия, копчености и деликатесы, а также полуфабрикаты, и все это собственного производства. При этом ассортимент постоянно расширяется.

Представители торговой сети подчеркивают, что сотрудничают только с проверенными поставщиками - хозяйствами Алтайского края. Вся продукция соответствует ГОСТу и является экологически чистой. В магазины ее ежедневно направляют прямо с производства, где используют современное оборудование. Сотрудники постоянно совершенствуют свои навыки и часто проходят обучение.

В период пандемии, что немаловажно, в фирменной сети «Алейский мясокомбинат» соблюдаются необходимые меры безопасности. В частности, в магазинах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, есть дезинфицирующие средства для обработки рук, покупателей без масок не обслуживают. У сотрудников проверяют температуру, заполняют специальный журнал и выдают средства индивидуальной защиты, которые меняют несколько раз в течение дня. Кроме того, работники проводят дезинфекцию всех контактных поверхностей.

В настоящее время фирменная торговая сеть насчитывает более 60 магазинов. Они расположены в Барнауле, Алейске, Бийске, Рубцовске и райцентрах нашего региона и Республики Алтай. Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат» активно развивается и ищет новые торговые площади в Алтайском крае, чтобы продолжать расширение сети. Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону: +7 (3852) 23-78-78.

Адреса магазинов фирменной сети «Алейский мясокомбинат»:

Барнаул:

• ул. 65 лет Победы 1 (№61)

• ул. Балтийская 49 а (№28)

• ул. Балтийская 7 а (№51)

• ул. Белинского 14 е (№09)

• ул. Воровского 108 (№56)

• ул. Георгиева 14 б (№19)

• ул. Маяковского 6 (№11)

• ул. Новосибирская 9/2 (№07)

• Павловский тракт 138 а к2 (№25)

• Павловский тракт 277 а (№40)

• Павловский тракт 287 (№48)

• ул. Пионеров 1 (№50)

• пр. Социалистический 128 (№23)

• ул. Советской Армии 36 б (№22)

• ул. Советская 24 (№17)

• ул. Титова 20 (№33)

• ул. Юрина 289 б (№12)

• ул. Юрина 273 а (№62)

• ул. Юрина 184 (№39)

• ул. Юрина 135 б (№20)

• ул. Шумакова 66 (№06)

• с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№18)

• пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№16)

Алейск:

• ул. Советская 2а (№01)

• пер. Ульяновский 67 (№02)

• ул. Комсомольская 128 а (№03)

Бийск:

• пер. Литейный 23 (№41)

• пер. Мопровский 61 /1 (№43)

• ул. Митрофанова 35 (№42)

• ул. Краснооктябрьская 87 (№54)

• ул. Льнокомбинат 23 (№58)

Рубцовск:

• ул. Северная 19 (№59)

• ул. Комсомольская 71 а (№60)

Алтайский край:

• с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№44)

• п. Белоярск, ул. Белоярская 149 (№53)

• с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№26)

• с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№36)

• с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№32)

• с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№24)

• с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№08)

• с. Ключи, ул. Карла Маркса 45 а (№55)

• с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№04)

• с. Курья, ул. Центральная 87 б (№05)

• с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№34)

• с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№37)

• с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№29)

• с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№15)

• с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№14)

• с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№35)

• с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№31)

• с. Родино, ул. Ленина 175 (№21)

• с. Советское, пер. Центральный 16 (№45)

• с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№47)

• с. Тальменка, ул. Вокзальная 21 (№57)

• с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№30)

• с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№38)

• с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№10)

• с. Усть-Калманка, ул. Ленина 23 (№49)

• с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№13)

• с. Яровое, ул. Ленина 20 (№27)

Республика Алтай:

• с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№46)

• г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 13 (№52)

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