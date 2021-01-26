Из Барнаула в Санкт-Петербург запустят прямые авиарейсы

Первый рейс в Санкт-Петербург состоится 24 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

С 24 апреля из Барнаула начнут летать прямые рейсы в Санкт-Петербург. Направление открывает авиакомпания «Nordwind».

В планах компании - поставить на данное направление комфортабельный Boeing 737-800. Одновременно он может вместить 189 пассажиров. Ожидается, что рейсы будут выполнять два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Отправление из Северной столицы – в 22.30 по местному времени. Прилет в Барнаул – в 6.45 следующих суток. Время в пути – 4 часа 15 минут.

Обратно самолет вылетает в 8.30 утра. Приземление в Санкт-Петербурге в 9.10. Как сообщают в барнаульском аэропорту, время в пути составляет всего 4 часа 40 минут.

На данный момент в продаже имеются билеты от 6199 рублей в одну сторону. Это тариф «Лайт эконом» и он подразумевает возможность провоза ручной клади весом до десяти килограмм (40x30x20см). Багаж, выбор места в салоне, питание – платная услуга. Также недоступен возврат и обмен билета. До более комфортных условий придется доплатить еще чуть больше тысячи рублей.

Несмотря на явное удобство (не требуется пересаживаться, нет опасности опоздать на стыковочные рейсы, не надо тратить время на дорогу), многие жители Алтайского края в попытке сэкономить все же выбирают вариант улететь в Санкт-Петербург через Новосибирск. Порой предложения оказываются выгоднее чуть ли не вдвое. К тому же из Толмачево самолеты в Северную столицу отправляются круглый год, а не только в пиковый сезон.

К примеру, в эти дни в Питер можно улететь примерно за 7,5 тысяч рублей в обе стороны. Если же требуется взять багаж, то придется доплатить от двух тысяч и больше. Однако в этом предложении можно наткнуться на стыковочные рейсы в Москве. Иногда пересадка длится несколько часов. За это время можно с легкостью успеть прогуляться по столице и вернуться обратно в аэропорт.

Прямые рейсы, как правило, дороже, а если требуется взять багаж, то стоимость уже приравнивается к барнаульской. Так что выгода теряется. Из этого следует – если хочешь сэкономить и летишь на пару дней налегке, то можно выбрать вариант с Новосибирском. А если же берешь багаж, то чтобы не таскаться с чемоданом из города в город – можно со спокойной душой вылетать из Барнаула.

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Предварительно авиаперевозчик составил расписание полетов так, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям (подробнее)