Когда закончатся морозы в Алтайском крае и какой будет погода в конце января

Погода в Алтайском крае с 25 по 31 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже со среды, 27 января, в Алтайском крае заметно потеплеет. В некоторых районах столбик термометра покажет -3 градуса. О том, какой именно будет погода в ближайшие дни, в разговоре с «Комсомольской Правдой – Барнаул» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сегодня утром в Алтайском крае температура воздуха понижалась до -33…-28 градусов, местами до -44 градусов. В краевой столице столбик термометра показывал: -41 градус. Холоднее всего в регионе утром 25 января было в Волчихе: -46 градусов.

К счастью, скоро морозы отступят. В ближайшие дни в Алтайский край придет северо-западный циклон, поэтому в регионе и потеплеет. Уже в ночь на среду, 27 января, температура воздуха начнет повышаться. Днем ожидается -3…-8 градусов. При этом синоптики также предупреждают о непогоде: с прохождением атмосферных фронтов днем 27 и ночью 28 января на всей территории края пройдут снегопады. Возможно усиление ветра, метели.

– В дальнейшем ожидается достаточно комфортная погода. В регионе будет тепло, а снегопады и сильный ветер постепенно ослабнут. В среднем до конца недели температура воздуха ночью составит от -8 до -15 градусов, а днем будет от 2 до 9 градусов ниже нуля, – пояснила синоптик.

Она добавила, что, возможно, в будущем в Алтайском крае еще будут морозные дни, поэтому пока рано говорить о том, что холод отступил окончательно.

Подробный прогноз погоды с 26 по 28 января

Вторник, 26 января

Ночью в регионе будет -28...-33 градуса, местами до -43 градусов, по югу местами -22...-27 градусов. На большей части территории небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -19...-24 градуса., по югу -11...-16 градусов. Местами небольшой снег. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -31...-33 градуса. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Среда, 27 января

Ночью в регионе будет -25...-30 градусов, по югу -18... -23 градуса. На большей части территории небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -3...-8 градусов. На большей части территории небольшой, местами по востоку умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -27...-29 градусов., с потеплением в течение ночи. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -5...-7 градусов. Временами небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Четверг, 28 января

Ночью в регионе будет -8...-13 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -3...-8 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -8...-10 градусов. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -5...-7 градусов. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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