Мама Алексея Смертина: В школе писала за сыновей шпаргалки и сочинения

Геннадий Смертин 48 лет прожил в браке с Антониной Васильевной и очень любил свою семью Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортивная семья Смертиных – одна из самых прославленных в Алтайском крае. Наша честь и гордость. Но все же основная доля славы досталась именно мужской половине, а вот хранительница очага, мама двух футболистов, Антонина Смертина, зачастую оказывалась за кадром.

Только футбол

Эту досадную оплошность исправили авторы проекта Российского футбольного союза «Мама знает все» на «Авторадио». Антонина Васильевна рассказала, как она стала верной спутницей зараженного футболом Геннадия Смертина и как воспитала двух первоклассных спортсменов.

Когда в 18 лет она выходила замуж за Геннадия Ивановича, то даже не подозревала, насколько он больной футболом человек и чем это в итоге обернется для ее детей.

- Сначала он как-то скрывал это от меня. Спустя какое-то время я узнала, что он с футболом связан почти с детства, - рассказывает Антонина Смертина. - А когда работал на моторном заводе, еще и там играл. Потом уже я стала везде вместе с ним ходить. Муж мне говорил, что хочет только мальчиков и хотя бы четырех.

Геннадий Иванович был счастлив, когда родился его первенец – Женя. Он начал его тренировать с четырех лет. Так что детства у мальчика как такового не было. Причем занимался с ним как индивидуально, так и в команде – собирал мальчишек из близлежащих домов.

Стоит признать, что Смертин-старший был требовательным и строгим и даже родного сына гонял, что есть силы. Спустя годы, уже став профессиональным спортсменом, Евгений, как и младший Алексей, до глубины души был благодарен отцу. Глядя на увлеченность супруга, Антонина Васильевна даже и не думала о том, что у нее может родиться девочка.

- Я сама всегда хотела только мальчиков, - признается она. – Поначалу же, когда только муж стал тренировать Женю, он делал это ради здоровья, а вот когда уже появился Алексей, то тогда он загорелся идеей сделать из них настоящих спортсменов.

Получив квартиру, семья Смертиных переехала из частного дома в современный микрорайон. С этих пор у них началась новая жизнь. Помимо «физики» в тренировочный процесс добавился хоккей. В какой-то момент Евгений Смертин даже признался, что хочет стать хоккеистом – ему очень нравился этот вид спорта, да и на коньках он держался уверенно, но слово отца было законом – только футбол.

Злой футболист – хороший футболист

У Геннадия Ивановича была своя методика тренировок – он собирал команду мальчишек постарше и заставлял их бить малышню по ногам. Так он воспитывал в них злость. Играя в Великобритании, Алексею Смертину этот навык очень пригодился. Да и многим другим воспитанникам его отца тоже. И таких было не мало. Двери дома Смертиных всегда были открыты.

- Они поиграли, потом всей толпой приходят к нам чай пить. Геннадий достает упаковку шоколадного печенья и все усаживаются за столом в зале. Смотрят телевизор, спорят, топают, играют, балуются… У нас постоянно все стекла были побиты и даже пол проломили. Вот, казалось бы, мне зачем эта толпа? Но такой вопрос даже не вставал. Я всегда воспринимала это нормально, как должное, не злилась, не психовала, - говорит Антонина Васильевна.

До восьмого класса старший сын Евгений еще учился, а потом начались активные тренировки, игры, поездки и стало не до уроков. Поэтому задания за него делала мама, да и учителя ставили тройки, закрыв глаза. Вдобавок к этому весь домашний быт был на ее хрупких плечах. А вместе с тем истинной домохозяйкой Антонина Васильевна не была, она ходила на работу, успешно совмещала несколько должностей на заводе РТИ.

Сын уехал…

В 16 лет Евгений заиграл за барнаульское «Динамо», но быстро перерос лигу и ему предложили перейти в московское. Из столицы на переговоры лично приехал Николай Толстых. Несмотря на такие перспективы, некоторое время Геннадий Иванович еще сомневался, стоит ли отпускать сына и не окажется ли он на скамейке запасных, но другой известный алтайский тренер Станислав Каминский все же настоял на переезде.

- Было немножко страшновато, но я сама уже вся была в футболе. И все же болезненно провожала его. Всю дорогу в аэропорт проплакала. В тот момент я поняла, что все, сын уехал… Но как только он оказался в Москве, его сразу же поставили в основной состав «Динамо», - говорит Антонина Смертина.

В итоге, несмотря на все переживания, карьера у Евгения сложилась. Спустя годы, он по-прежнему с теплотой вспоминает о своем детстве.

- Бывало, в детстве, пока взрослые не видят, я «отыгрывался» на младшем, чтобы «выпустить пар». Мама, конечно, пыталась нас утешать, но чтобы папа не видел. Он не приветствовал всякие сюсюкания. Мама у нас добрая, чуткая, понимающая, как партизан – если скажешь чего-то не говорить отцу, то она не выдаст. А отец жесткий, и его методику я бы не смог применять в работе детским тренером в академии «Динамо». Меня бы на второй день выгнали бы, - признается Евгений Смертин. – То, что я подсмотрел у папы – это видение футболиста, игрока, ребенка глубже, какие-то индивидуальные моменты, которые он прививал в нас. Я тоже хочу это видеть в детях. Это может быть природное или натренированное, и я пытаюсь это развивать.

На слова своей скромной мамы о том, что ее заслуги в футбольной карьере сыновей нет, Евгений категорически заявляет, что это чистой воды лукавство, ведь именно мама отогревала их с братом после игр на 30-градусном морозе, лечила их, кормила, готовила шпаргалки к школе, писала за них сочинения – все это она, мама. Именно Антонина Васильевна привила младшему Алексею любовь к литературе. Причем не заставляя, она просто читала ему на ночь книги из школьной программы.

- Было поздно, хотелось спать, а мама начитывала что-то про Воланда, - вспоминает Алексей. – По дому мы ничего не делали. До сих пор звук пылесоса ненавижу. Посуду мыть тоже не люблю, но домашние дела нам и не вменялись. Единственное, что мы должны были делать – это хорошо играть в футбол.

И тут же признается, что некий дисбаланс в отношениях с отцом все же был. Геннадий Смертин в первую очередь был именно тренером. Алексей, как и вся округа, звал его «Геныч», а не «папа», а тренировок порой ждал с диким ужасом:

- Не было никаких причин не пойти на футбольное поле. Я боялся лифта, который дойдет до восьмого этажа. Я молился, чтобы он остановился на пятом, шестом. Но он доходил до восьмого. Потом я молился, чтобы из четырех квартир на площадке выбрали не нашу. Но тут звук ключа в замке, как лобзиком в сердце… - с придыханием рассказывает Алексей.

В своей семьей он постарался этого избежать. И все равно Смертины – это настоящая любящая (пусть каждый по своему) команда. Все 48 лет Геннадий Иванович звал свою супругу исключительно Тонюшка и никак иначе. И безумно любил сыновей. Благодаря ему они стали настоящими людьми.

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