Из-за мороза в Алтайском крае отменили 75 автобусных рейсов

Во время такого холода лучше отказаться от поездок на дальние расстояния Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие два дня нос из-под одеяла лучше не высовывать. По прогнозам алтайских синоптиков, 25 и 26 января в регионе ожидаются сильные морозы. Так, минувшей ночью градусник в пригороде Барнаула фиксировал отметку в -46. Из-за непогоды местному автовокзалу пришлось отменить немало рейсов.

Как сообщили «Комсомолке» в диспетчерской, всего было отменено 75 пассажирских автобусных рейсов. Это как междугородние, так и межрегиональные маршруты. Но на сайте вокзала информации об отмененных рейсах нет, поэтому по каждому интересующему маршруту лучше уточнять по номеру 8(3852) 61-79-79.

Заглохнуть или сломаться в такой мороз – крайне опасно. Одного такого «везунчика», кстати, спасатели вызволили минувшей ночью. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в трех километрах от Поспелихи сломался автобус сообщением «Рубцовск-Белокуриха», в котором находились два водителя и пассажиры.

- Пассажиры попутным транспортом были отправлены в Барнаул, в автобусе оставались водители. На улице в это время было очень холодно – минус 38 градусов... Вскоре на помощь прибыл наш автомобиль первой помощи. Спасатели оценили обстановку, отогрели замёрзших в салоне, - рассказал начальник спасательного отряда Сергей Шермяков.

Спасатели еще раз напомнили, что во время морозов лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. Если отложить путешествие не удается, то необходимо сообщить о поездке родным и близким, взять средства связи, зарядку, запасные аккумуляторы, теплые вещи, продукты, спички, аптечку и так далее.

Кстати

Если автобусный рейс был отменен перевозчиком (например, из-за поломки или неблагоприятных условий), то пассажиру обязаны вернуть полную стоимость билета без каких-либо вычетов.

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