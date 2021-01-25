Татьянин день: подборка известных алтайских тезок святой мученицы

В нашем крае есть немало красавиц с этим именем Фото: Олег УКЛАДОВ

25 января празднуется Татьянин день. В этот день принято чествовать святую мученицу Татьяну Римскую, которая считается покровительницей российских студентов, и всех её тезок. Алтайский край тоже славится своими Татьянами, о самых популярных - в подборке «Комсомолки».

Татьяна Ильюченко

Татьяна Викторовна - известная лыжница и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания. Родилась в 1973 году в Барнауле, училась в Бийской школе для слепых и слабовидящих детей. Имеет два высших образования по специальностям «учитель экономики» и «государственное и муниципальное управление».

Является заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам. Была в составе Паралимпийской сборной команды. Пятикратно одерживала победу в Кубке мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам.

Депутатом АКЗС Татьяна Ильюченко стала в 2011 году, сейчас занимает в парламенте пост председателя комитета по социальной политике. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Благодарностью Президента, является «Почетным гражданином Бийска». Замужем, есть дочь и двое внуков.

Татьяна Ильюченко Фото: Олег УКЛАДОВ

Татьяна Кувшинникова

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова стала популярной на всю страну в 2019 году после скандала из-за фото в купальнике, опубликованном в соцсетях. История получила большой резонанс, так как занятие «моржеванием» стоило женщине работы: родители и директор школы посчитали фото женщины непристойным, и Татьяне пришлось уволиться.

За два года женщина успела поработать в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования и даже устроиться на роль няни в Москве. В январе этого года стало известно, что Татьяна Кувшинникова вернулась в Барнаул. По её словам, пока она находится в поисках работы.

Татьяна Кувшинникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Татьяна Томенко

Первая леди Алтайского края, жена губернатора Татьяна Томенко редко появляется на публике, но все знают, кто является главной опорой и поддержкой главы нашего региона. В конце прошлого года, 28 декабря, Виктор Петрович со своей супругой отпраздновали 30-летие свадьбы. Известно, что они познакомились еще, будучи молодыми, и пожениться решили, когда им исполнилось по 18 лет. В день годовщины губернатор на своей странице в инстаграме опубликовал трогательные фото из того прекрасного времени и мило подписал: «С праздником, любимая». У счастливой пары есть дочь Галина.

Татьяна и Виктор Томенко. Фото: информационный телеканал "Катунь 24"

Татьяна Щегарцова

Врач-рентгенолог из Барнаула Татьяна Щегарцова за считанные дни стала популярным блогером, написав в соцсетях «всю правду о ковид». Подборка фактов о коронавирусе разлетелась по интернету, как горячие пирожки. Люди постили публикацию к себе на страницы и благодарили медика за честность. Так, Татьяна рассказала, почему не стоит спешить пить антибиотики при новой инфекции, чем опасно применение лекарств без назначения и так далее.

- Это война. Бедные люди, которые не понимают, кто виноват и что делать. Бедные медработники, которые загибаются на работе. И власть, которая за все эти полгода не дала вразумительного ответа ни на один вопрос. Кто я такая? Врач в декрете, которая беспокоится за своих родных. Поэтому с февраля месяца я изучаю все новые и новые данные по коронавирусной инфекции, включая англоязычные источники, читаю мнения экспертов, общаюсь с докторами из «красной зоны», - писала девушка на своей странице.

Сейчас у Татьяны почти пять тысяч подписчиков. Своим «фанатам» она рассказывают про непростую профессию медика, про препараты и продолжает развеивать мифы о коронавирусе.

Татьяна Щегарцова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Татьяна Антоненко

Татьяна Антоненко – единственный специалист в России, который занимается изучением повадок домашних животных. Женщина специализируется на кошках и исследует, к примеру, как они нами манипулируют, и что нужно делать, чтобы не стать их рабом навечно.

Родилось Татьяна в Барнауле, окончила Алтайский государственный университет. Сейчас она является доцентом кафедры зоологии и физиологии в родном вузе. Замужем, воспитывает двоих детей.

Татьяна Антоненко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Татьяна Котова

Еще одна популярная Таня из Алтайского края – именитая спортсменка Татьяна Котова. Является заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, трехкратным чемпионом мира по прыжкам в длину в закрытых помещениях, а также бронзовым призером олимпийских игр в Афинах 2004 года. В 2002 году Татьяна установила личный рекорд по прыжкам в длину - 7 м 42 см.

По последним данным, Татьяна сейчас живет в Краснодаре, воспитывает двоих детей.

Татьяна Котова Фото: Олег УКЛАДОВ

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