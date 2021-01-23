Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 января 2021: привито уже более 6,5 тысяч человек

Более 12 тысяч полных комплектов вакцины поступило в Алтайский край. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно в Алтайском крае выявляют около 190-200 заболевших коронавирусом. Продолжительный период эти цифры остаются стабильными. На сегодняшний день общее число инфицированных ковидом превысило 37,5 тысяч человек, в их числе более 2 тысяч детей.

Если рассматривать пути заражения инфекцией, то картина выглядит следующим образом:

– Из общего числа заболевших 402 случая – завозные, в т. ч. 168 – из-за рубежа; 22015 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, - сообщают в региональном оперштабе.

Также за прошедшие сутки из больниц выписались 282 пациента, умерло 14 человек, от ковида скончалось 11 человек.

Сейчас на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом лежат 1842 человека. Также там лечится 851 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Сегодня в крае насчитывается 380, состояние которых оценивают как «тяжелое». 115 из-за болезни не могут самостоятельно дышать – они подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 46 человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 853 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с ковидом.

Тем временем в крае продолжается вакцинация населения против коронавируса. По данным на утро 23 января в Алтайский край поступило 12 842 полного комплекта векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак». Привито более 6,7 тыс. человек, в том числе: 6 798 человек получили первую прививку, 1 092 человека получили две прививки.

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