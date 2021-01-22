Гибель работника в театре музкомедии на Алтае могла быть неслучайной

Работник упал с пятиметровой высоты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гибель работника театра музкомедии в Барнауле могла быть не просто несчастным случаем, а, как сообщают источники «КП», следствием грубых нарушений охраны труда. Напомним, трагедия произошла 16 декабря. В здании театра с большой высоты упал сотрудник и скончался от полученных травм.

Не первый случай?

В этот день мужчина развешивал новогодние гирлянды в фойе на втором этаже здания. Погибший занимал должность инженера слаботочных линий.

– Он не имел права залезать на вышку-туру, так как высотными работами должна заниматься специализированная фирма, у которой есть специальный допуск и лицензия. В целях экономии в театре не заказывали услуги профессионалов, и поручали лезть на высоту своим сотрудника. За это им доплачивали около 2-3 тысяч рублей, – говорит наш источник, который в свое время работал в театре.

Упав с пятиметровой вышки-туры, мужчина получил тяжелые травмы. Сотрудник скончался уже в больнице. По словам бывших работников, якобы не первый случай падения:

– Однажды с вышки упал еще один рабочий, получил серьезную травму ноги. Актеры тоже не раз ломали ноги и руки, только это все замалчивалось, – говорит инсайдер.

«Мы заботимся о своих сотрудниках»

Руководство музкомедии отрицает, что ранее в театре работники получали тяжелые травмы

– Несчастный случай действительно произошел! В данный момент по этому факту проводится проверка. Факты грубого нарушения охраны труда не установлены, следственные мероприятия продолжаются и проверка соответствующих органов не завершена. Случаи смерти или тяжелых травм в театре не установлены. Мы обеспокоены данной ситуацией и предпринимаем все меры для поддержки родственников. Мы заботимся о своих сотрудниках и беспокоимся об их безопасности, – прокомментировали руководители театра.

В региональном Следкоме «КП» сообщили, что по результатам проверки, спустя месяц, возбудили уголовное по статье 143 УК РФ – нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Рабочий вешал гирлянду без страховочного снаряжения. На данный момент назначены необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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