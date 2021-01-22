В Барнауле рецидивист нашел себе нового приятеля и сжег его в этот же день

Пострадавший получил ожоги второй степени и скончался в больнице. Фото: Анна Перевощикова

Барнаулец познакомился на остановке с мужчиной, а затем поджег его. ЧП произошло в краевой столице теплым майским вечером прошлого года. На днях суд назначил злоумышленнику 20 лет лишения свободы. В краевом Следкоме рассказали подробности происшествия.

Следователи выяснили, что вечером в мае 2020 года 46-летний барнаулец познакомился с 64-летним мужчиной. Новые приятели разговорились, распивая при этом алкоголь. В какой-то момент беседа перестала клеиться, и между мужчинами возник конфликт. Обидевшись, злоумышленник пошел к себе домой, так как жил неподалеку. Он продумал жестокий план мести. Мужчина взял из дома бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, догнал своего оппонента, поджег его и скрылся с места преступления. Через несколько дней от ожогов второй степени 64-летний потерпевший скончался в больнице.

Оказывается, что на его счету это уже не первое преступление. Ранее он был признан виновным в совершении убийства и разбоя. В этот раз он поджег человека в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

Суд признал его виновным по ч.2 статьи 105 УК РФ – за убийство, совершенного с особой жестокостью. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы, первые пять из которых он должен провести в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии особого режима.

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