Сергей Мостевный: как увлечение переросло в бизнес

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

Владелец мастерской кожевенного ремесла Сергей Мостевный в рамках проекта "Мой бизнес" рассказывает, как новое хобби заставило поменять профессию.

"Я занимался организацией концертов, но однажды решил найти себе хобби. Мне случайно попался в "Инстаграме" аккаунт американского крафтера, и я решил, что это прикольно".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф