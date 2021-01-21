Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 января 2021: более 37 тысяч заболевших

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. С каждым днем регистрируют около 200 новых случаев. По последним данным, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали свыше 37 тыс. инфицированных COVID-19, выздоровевших – более 33 тыс. человек, а умерших с коронавирусом – 1812.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – свыше 1900 человек. Кроме того, более 800 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 389, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115. Минздрав края развернул 3615 коек, к кислороду подключены 2235, с ИВЛ – 333, по информации на 21 января.

– 53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 783 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе в четверг.

По данным на 21 января, из общего числа заболевших 401 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 21771 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 37124 заболевших: 10398 – у больных внебольничной пневмонией, 19519 – у заболевших ОРВИ, в 7207 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований за минувшие сутки – свыше 7 тыс.

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