Алтай стал лидером по банкротству жителей без суда

Ранее признать себя банкротом можно было лишь через Арбитражный суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в пятерку лидеров рейтинга по востребованности внесудебного банкротства. Упрощенный механизм списания долгов (бесплатный и без судебных разбирательств) был введен в сентябре прошлого года. Кому это доступно, почему пользуется спросом, и какие могут быть у него последствия – рассказал барнаульский юрист Константин Швец.

Что такое банкротство?

По словам юриста, банкрот – человек, который не может погасить свои долги, так как не имеет на это средств. Ранее признать себя банкротом можно было лишь через Арбитражный суд, но с осени 2020 года сделать это стало возможным через Многофункциональный центр.

В чем же отличия процедур банкротства через суд и МФЦ? Во-первых, внесудебное банкротство абсолютно бесплатно, а судебное обойдется в копеечку: за госпошлину, оплату юриста и т.д. придется выложить в среднем в 100 тысяч рублей. Во-вторых, подать заявление на признание банкротом в МФЦ можно при наличии долга от 50 до 500 тысяч рублей. Суд же рассматривает дела от суммы долга свыше 500 тысяч рублей.

Еще один важный момент – подача заявления и приложение документов. Для внесудебного банкротства будет достаточно списков кредиторов и имущества, а также постановления о прекращении исполнительного производства, которое предполагает, что у должника нет имущества, способного покрыть размер долга.

- Допустим, у человека имелась кредитная задолженность, и банк обратился в суд. Суд принял решение о взыскании, возбуждается исполнительное производство судебных приставов. И важно, чтобы оно было прекращено на основании того, что у должника нет имущества, которое можно было бы взыскать и реализовать, чтобы погасить долг, - подчеркнул юрист.

«Если у меня есть квартира, её могут взыскать в счет оплаты долга?», - спросите вы. И да, и нет. Если у вас в имуществе есть единственное жилье, то у гражданина по закону не имеют права его изымать. А вот, допустим, автомобиль забрать могут.

Когда все документы готовы, заявление подано, МФЦ проверяет все ваши данные и, если все «гуд», то направляет их в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В случае с судом собрать нужно будет не менее 20 документов, поэтому проще воспользоваться услугами юриста. Но при этом, должнику не обязательно предоставлять постановление об окончании исполнительного производства.

Срок у процедур тоже разный: без суда – до 6 месяцев, по суду – от 6 месяцев и более.

Виноваты микрозаймы

Как считает Константин Швец, внесудебная процедура стала востребованной в Алтайском крае по нескольким причинам. Начнем с того, что сейчас обанкротиться смогли те, кто не смог через суд из-за того, что сумма долга была недостаточной (менее 500 тысяч рублей). А вторая причина связана с микрофинансовыми организациями.

- Была волна, когда на каждому шагу, вплоть до того, что в киосках и торговых центрах можно было получить микрозайм. Человек брал в кредит 10 тысяч рублей, но даже не задумывался о процентах. Например, в случае с обычным потребительским кредитом процент составит 15 процентов, а микрофинансовые организации могли установить и 600 процентов годовых, - отметил специалист.

В итоге, даже незначительная просрочка могла вмиг превратить 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и даже больше. Люди, не имея возможности оплатить долг, не могли сделать ничего, кроме как обанкротиться.

- Я думаю, что нуждающихся в данной процедуре банкротства достаточно много. И законопроект, возможно, и формировался, учитывая такую плачевную статистику, - отметил эксперт.

Каковы последствия банкротства

Эксперт отметил, что после оформления банкротства накладываются ограничения. Так, если человек обанкротился через суд, то он не сможет оформить эту процедуру или брать кредит на протяжении пяти лет. В случае внесудебного банкротства эти ограничения будут действовать в два раза дольше – на протяжении 10 лет.

Кстати

Чтобы проверить свою задолженность, можно зайти в личный кабинет на Госуслугах и посмотреть долги по налогам, штрафы от ГИБДД, судебный долг и так далее.

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