На Алтае будут судить мужчину, который разбил стакан о голову жены

Обвиняемый угрожал жене убийством, если она пойдет в полицию Фото: Анна Перевощикова

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после того, как мужчина угрожал супруге убийством и разбил стеклянный стакан об её голову. Примечательно, что всего лишь полгода назад обвиняемый уже попадал в поле зрения полиции, когда чуть не угробил семью своего племянника, столкнув трактором их машину в кювет.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, в июне 2020 года 38-летний житель села Бирюля Майминского района, который уже имел проблемы с законом, пришел в гости к своему племяннику. Семейная вечеринка не обошлась без алкоголя. Когда хмель ударил в голову, мужчины поссорились, обвиняемый затаил обиду и ушел домой. Правда, эмоции взяли вверх, и он решил отомстить родственнику.

Мужчина не придумал ничего лучше, как заявиться на порог обидчика на тракторе МТЗ-82.

- Подъезжая к дому родственников, он увидел, как мужчина вместе с женой и тремя малолетними детьми отъезжает на автомобиле ГАЗ-3110. На своём тракторе подозреваемый догнал «Волгу», зацепил её вилами за бампер и стал толкать вперёд. В какой-то момент сельчанину удалось съехать с куна, и он попытался уехать, однако в самый неподходящий момент в автомобиле закончился бензин, - рассказали правоохранители.

Обвиняемый решил не упускать шанс, подъехал к автомобилю сбоку и столкнул его в кювет. К большому счастью, всей семье удалось выбраться из машины и обратиться в экстренную службу. Диспетчер, в свою очередь, передал обращение в полицию, которые задержали сельчанина, когда он уже уехал домой. Во время разбирательства, тот заявил, что был очень пьян и не понимал, что происходит. Было возбуждено уголовное дело, но его закрыли в связи с примирением сторон.

Но, по всей видимости, жизненный урок мужчина не усвоил и уже через несколько месяцев вновь решился на преступление. 19 января он, будучи с женой в гостях, немного перебрал с алкоголем и начал ссориться со второй половинкой. Дошло до того, что схватил стеклянный стакан со стола и три раза ударил им супругу по голове.

- Осколками стекла женщина получила рассечённые раны кожи головы. После этого, подозреваемый стал угрожать супруге убийством в случае её обращения в правоохранительные органы. Уставшая от нападок женщина, все же решилась и вызвала полицию, - добавили в управлении.

Когда мужчину привезли в отдел полиции, он во всем признался. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, а по поводу травм пока еще проводится проверка.

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