«Я поджал ноги, чтобы машина меня не переехала»: в Барнауле ищут свидетелей наезда на ребенка

Пострадавший мальчик Фото: из личного архива

Сотрудники ГИБДД Барнаула ищут свидетелей ДТП, в котором лихач сбил школьника и скрылся с места происшествия. ЧП произошло 20 января в 7 часов 50 минут на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула.

11-летний Кирилл шел в лицей знакомым изученным маршрутом.

- Сына сбили на пешеходном переходе, на зеленом сигнале светофора, - рассказывает Катерина, мама мальчика. - В 7 часов 54 минуты раздался звонок, Кирилл со слезами в голосе сообщил, что его сбила машина. В телефоне я услышала мужской голос: «Как ты себя чувствуешь, где ты живешь?» Это был свидетель, который, к сожалению уже уехал, когда я примчалась на место происшествия.

Школьник рассказал матери, что сначала оказался на капоте сбившего его автомобиля, а потом упал на дорогу на спину.

- Мама, он стал меня объезжать, я поджал ноги, чтобы он меня не переехал, - рассказал школьник.

Мальчик в страхе и стрессе пополз к трамвайным путям, там к нему и подбежал один из водителей. Еще одна свидетельница происшествия пыталась догнать машину, сбившую лицеиста, но, к сожалению безуспешно.

Женщина-очевидец утверждает, что лихач скрылся на автомобиле, похожей на белый хетчбэк. В настоящее время ГИБДД и родственники пострадавшего ищут свидетелей происшествия. По словам сотрудников пресс-службы Госавтоинспекции, подозреваемого мужчину нашли, но он продолжает все отрицать.

Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице на вытяжке с компрессионным переломом позвоночника.

Сотрудники ГИБДД просят всех граждан, располагающих какой либо информацией позвонить по телефонам: (3852) 393-605, 391-090. Также можно позвонить маме пострадавшего мальчика по тел 8-929 349-4883.