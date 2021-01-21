Нумеролог о красивой дате 21.01.2021: легко добиваться целей, но надо быть осторожнее с деньгами

21.01.2021 – красивая, но непростая дата. Фото: Татьяна Гейнрих

21.01.2021 – красивая, но непростая дата. На что нужно обратить особое внимание, а чего следует сегодня опасаться, рассказал барнаульский нумеролог Вячеслав Класин.

– Главная цифра сегодняшнего дня – 9. Она отвечает за мудрость и умение фокусироваться на целях. Сегодня очень легко достигать задуманного, но надо понять, каким способом, так как человек будет больше «думателем», чем «деятелем», – говорит нумеролог.

День 21.01.21 непрост тем, что в нем отсутствуют часть цифр, которые отвечают за хозяйственность, заботу, отношение с деньгами, интуицию и связь с обществом.

– Вселенная как будто бы выключила нам все эти качества, поэтому сегодня результата достигнут только те, кто стремится к своим целям. Это тонкий момент, потому что есть наши цели, а есть подменные. Несмотря на то, что большое количество качеств выключено, сегодня лучше взять на себя роль наблюдателя, – советует Класин.

Отсутствие цифр 4, 5, 6 включает пофигизм по отношению к обществу. Сегодня человеку захочется прогнуть весь мир под себя, и это поможет в достижении искренне желанных, а не навязанных целей.

– Цели мы можем достигать только свои, и мы намного легче их добиваемся, – говорит Класин. – Если присутствует пофигизм к обществу, то мы просто не включаемся в эти маятники-шаблоны, не обращаем внимания на границы, которые нам создают, и четко осознаем свои желания.

Также игнорирование границ правильного и неправильно позволяет придумать гениальные вещи и увидеть перспективу своих целей.

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