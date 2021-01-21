«Включить солнце в голове»: алтайский психолог о волшебном пинке, комнате агрессии и ценности самоизоляции

Во время локдауна консультации проходили дистанционно. Фото: Алтайский центр медицинской профилактики

«Думай позитивно», - эта фраза звучала из каждого утюга в прошлом году. Но как сохранять спокойствие, когда 2020-ый подкидывал все новые и новые испытания. Жители Алтайского края пережили столько негатива, что справиться с ощущением безысходности в одиночку было просто невозможно. Чтобы поддержать население, краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» организовал бесплатные консультации с клиническим психологом Тамарой Пукель. «Комсомолка» побеседовала со специалистом и выяснила, с какими проблемами чаще всего шли жители к психологу.

С глазу на глаз с проблемой

По словам Тамары Пукель, за 2020 год бесплатными консультациями психолога воспользовались около полутора тысяч человек. Во время нерабочих дней общение с психологом было дистанционным, но специалист признается, что такой формат не приемлет.

- Мне нужно смотреть в глаза человека, - говорит она в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Кстати, бесплатные консультации были в центре и до пандемии, но когда началась пандемия, вопрос психологического здоровья стал как никогда актуален. Только вспомните, во время локдауна и обязательной самоизоляции почти каждый второй начал жаловаться, что в родных стенах, как в заточении: родственники уже надоели, заняться нечем, ну хоть ложись да плачь. Трудно было взять себя в руки, когда впереди неопределенность.

- Практически, все кто обращался за помощью из числа работающих людей, испытывали похожие проблемы – отсутствие личного пространства, непонимание, что будет дальше, появится ли работа, будет ли заработок, возможность выйти в социум. Мы ведь существа социальные. Но я всем советовала искать плюсы, наслаждаться моментом – это то время, когда вы можете побыть с близкими, подарить им радость, заново «познакомиться», заниматься совместными танцами, живописью, устраивать музыкальные вечера, - поделилась Тамара Пукель.

Кстати, своим пациентам Тамара Пукель настоятельно рекомендует в каждом доме условно обозначить комнату для выброса агрессии. Пусть это будет ванная или каморка, в которую человек на пике эмоций зайдет и успокоится. Трогать его в этот момент не стоит. Такой эксперимент поможет решить некоторые семейные конфликты.

Не боятся идти к психологу и несовершеннолетние пациенты. По словам специалиста, в основном, это девушки от 14 до 16 лет. Стоит уточнить, что беседы проходят лишь с письменного разрешения родителей.

- Знаете, сейчас наблюдается такая тенденция: родители чересчур заняты и подростки растут сами по себе. А так как родители не стали авторитетом, то дети ищут свой портрет для подражания на стороне. Отсюда и конфликты. Мы проводим как обычные беседы, так и коррекционные занятия, - отметила психолог.

Как работает психолог

Записаться к психологу в краевом центре можно, позвонив в регистратуру. График у Тамары Пукель плотный, но время найдется для каждого. Кстати, если сложно решиться на беседу, то можно прийти на небольшую беседу-знакомство, которая поможет принять решение.

- В таком случае достаточно 25 минут, чтобы человек понял, нужно ему это или нет. А полные занятия идут от 60 до 90 минут. Некоторым людям хватает всего одной беседы, чтобы решить проблему, а другим нужно несколько сеансов. Все зависит от ресурса: каждый человек сам по себе хорош, и в системе каждого есть своя мудрость, но её нужно достать и использовать. А консультации работают, как волшебный пинок, - подчеркнула психолог.

В своей работе специалист использует разные техники: коучинговые стратегии, гештальт-терапию, арт-терапию и так далее. Список большой.

- В коучинговых стратегиях есть множество отличных приемов: колесо баланса и удовлетворенности, шкала состояния, как превратить неудачу в ценный опыт. Самое главное – правильно задаваемые вопросы. Еще есть нейролингвистическое программирование – это эффективная модель взаимодействия с социумом. Когда приходит человек, то не так просто войти к нему доверие и сломать психологический барьер. Если у психолога это получилось, то успех гарантирован на 100%, - добавила Тамара Пукель.

Кстати, еще один интересный прием, о котором она рассказала, поможет избавиться от тревоги. Для этого понадобится обычная резиночка для волос или браслет. Главное, чтобы предмет при оттягивании издавал щелчок.

- Такую классную технику позитивного мышления я рекомендую каждому – формируем условно-рефлекторную связь. Когда человек чувствует дискомфорт, то нужно сначала попытаться контролировать это чувство, а потом оттянуть резинку или браслет и по щелчку переключиться на плюс (позитив, прим. авт.), включить «солнце в голове». Для этой цели отлично подходят браслеты Nomination – они и смотрятся красиво, и могут сослужить вам пользу, - поделилась психолог.

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