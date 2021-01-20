Барнаул продолжает прирастать новыми дошкольными учреждениями. Только в январе нового года здесь открылось сразу три детских сада.Семимильными шагамиОдин из них расположился в новом микрорайоне на улице Сергея Ускова, 29, другой - в селе Власиха на улице Первомайской, 57. Кроме того, ввели в эксплуатацию второй корпус детского сада № 239 на улице Папанинцев, 119. И все это за первые дни 2021 года!Можно с уверенностью говорить о том, что работа в направлении обеспечения населения детскими дошкольными учреждениями не останавливается уже несколько лет. Так, в 2018 году в Барнауле открыли 14 дополнительных групп в 13 уже действующих садах. Это позволило обеспечить местами 335 малышей возрастом до трех лет.В 2019-м дополнительно организовали 75 ясельных мест в трех детских садах. Еще три здания капитально отремонтировали, так как ранее они использовались для иных целей. Это позволило обеспечить дошкольным образованием еще 406 юных барнаульцев, в том числе 240 - в возрасте до трех лет.В прошлом году свои двери открыл детский сад по проезду Южному Власихинскому, 40, а также дошкольное учреждение на Взлетной, 54. Исходя из такой статистики, можно говорить о том, что тенденция определенно положительная. На сегодняшний день в Барнауле работают уже больше 150 муниципальных детских садов. Они вмещают около 40 тысяч воспитанников. Обеспеченность местами дошкольников возрастом от трех до семи лет составляет 100%.Полный комплектБуквально на днях заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич посетили введенные в эксплуатацию новый детский сад № 277 и школу № 137.Детсад в квартале 2006а был возведен в рамках нацпроекта «Демография». Его группы рассчитаны на общую численность в 275 мест. По словам заведующей учреждением Натальи Долгополовой, коллектив уже полностью укомплектован. Родители и маленькие воспитанники рады долгожданному открытию.- В нем есть все условия для безопасного пребывания детей и их развития, - заверяет Наталья Ивановна.Школа № 137 - это типовая постройка на 550 учащихся, однако при этом родители и руководство учреждения отмечают, что она все же имеет индивидуальные черты и определенно будет узнаваемой в сравнении с другими.Будущим ученикам повезло: школа укомплектована в соответствии с последними технологиями. В их распоряжении цифровые лаборатории, оснащенные новейшими компьютерами, интерактивным, мобильным лингафонным оборудованием, есть два спортивных зала для занятий физкультурой и бассейн, соединенный с основным помещением теплым переходом.- Учиться и трудиться в таких условиях комфортно и почетно; новая школа заслуживает самых высоких оценок, - признает Игорь Степаненко.Ему есть с чем сравнивать. В своем время он проработал учителем несколько лет, а позже занимал пост директора школы. По словам заместителя губернатора, реализация национальных проектов, в частности в сфере образования, является одной из приоритетных.- Это одно из тех направлений, которое правительство по поручению губернатора Виктора Томенко держит на особом контроле, - подчеркивает он.Глава Барнаула Вячеслав Франк в свою очередь добавил, что работа по нацпроектам продолжится и в этом году.- В этом году планируем получить порядка 1300 новых мест, тем самым сократить очередь за путевками в детские сады. Понимаем, что, продолжая планомерно расширять сеть дошкольного образования, мы создаем реальные условия для достижения в 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, - говорит градоначальник.Глава Барнаула добавил, что в городе кроме школы № 137 в прошлом году открылась 136-я школа, в период с 2017 года были построены 133-я и 135-я школы, каждая на 550 учащихся. Кроме этого, в общеобразовательных организациях создано 3311 дополнительных мест. Возводится пристройка к зданию школы № 98 (ул. Ракитная, 2, с. Власиха) на 400 учащихся. Начато строительство школы в микрорайоне Спутник (ул. Декоративная, 61а) проектной мощностью на 550 мест.