18-летний Саша Лощинин из Барнаула оказался в инвалидной коляске шесть лет назад. С детства он часто болел, затем появились проблемы с ногами. Со временем мальчик перестал ходить самостоятельно. Врачи не могли понять, что происходит с ребенком. Точный диагноз Саше поставили только в 16 лет – миопатия Ульриха. Это медленное прогрессирующее генетическое заболевание, приводящее к постепенному истощению и отмиранию всех мышц. Со временем человек теряет способность самостоятельно двигаться, а затем – и дышать.Болезнь уже пытается перекрыть Саше кислород. Год назад у него начались проблемы с диафрагмой, и теперь по ночам он дышит только с аппаратом ИВЛ. Сколько можно прожить с таким заболеванием – совершенно не понятно.– Врачи говорят, что все туманно. Если убрать аппарат ИВЛ, то каждая ночь может стать последней. Продолжительность жизни зависит от реабилитации, – говорит мама Наталья.Помочь можно!Вылечить это заболевание на сегодняшний день невозможно, но это не значит, что нельзя никак помочь. Прогрессирование болезни можно сдерживать плаванием, ежедневной вертикализацией и растяжкой всех крупных суставов.Раз в неделю Саша ходит в бассейн «Олимпийский», но вот принять вертикальное положение без специального оборудования он никак не может.– Когда он был маленький, я сама его могла поднять без проблем. Теперь я уже не могу это сделать, – говорит Наталья Лощинина.От постоянного сидения на обычной коляске у Саши деформируются конечности. Недавно появилась возможность сделать ему операцию. Врачи могут хирургически откорректировать юноше положение ног и искривленного позвоночника, но без специальной коляски со встроенным вертикализатором это бессмысленно. С таким креслом человек без труда может принять вертикальное положение. Это позволяет не деформироваться коленкам, когда они все время находятся в одном положении. Единственный минус такой коляски – ее цена. Даже за б/у кресло нужно отдать 250 тысяч рублей, а у Саши есть только мама, которая не может работать, так как ухаживает за ним.Сбор средствНайти деньги на коляску семье помогает волонтер Игорь Якуба. В рамках благотворительного проекта «Ларец Счастья» удалось уже собрать 85 тысяч рублей.Если вы хотите помочь Саше, средства можно переводить на банковскую карту: 2202 2008 2296 7079 на имя Игоря Николаевича Я. или по номеру телефона + 7 913 236 66 91.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сбор закрыт: больной СМА Сережа Сергеев из Барнаула выиграл бесплатный укол за 165 млн рублейМальчик сможет получить препарат уже в ближайшие месяцы (подробнее)