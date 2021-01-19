Ушедший год стал для домов-интернатов в Алтайском крае настоящим испытанием. Раньше к бабушкам и дедушкам приезжали волонтеры, но из-за пандемии двери домов для престарелых и инвалидов пришлось закрыть. Накануне стало известно, что по итогам 2020 года в этих социальных учреждениях увеличилось число умерших.- Уровень смертности вырос в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза. Основными причинами смерти пожилых людей стали хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, - сообщает телеграм-канал «Ленина,59» со ссылкой на региональное Министерство социальной защиты.Повлиял ли на выросшую смертность коронавирус – неизвестно, но в 15 из 34 домов регистрировали очаги заражения ковидом. Благо, что в большинстве случаев болезнь протекала в легкой форме или бессимптомно. Кроме того, после каждого факта проводилась проверка, усиливались меры безопасности.Сейчас постояльцев приюта готовят к вакцинации от коронавируса. Всего в Алтайском крае их почти пять тысяч человек, среди которых, как правило, люди возрастом около 80 лет и инвалиды.Напомним, учреждения работают в закрытом режиме уже 10 месяцев. Каждый раз, заходя на смену, сотрудники тестируются на наличие коронавируса.- В краевых домах-интернатах соблюдаются все санитарные и противоэпидемиологические требования. Сотрудниками Министерства совместно с Роспотребнадзором по Алтайскому краю проводятся мероприятия по контролю за их соблюдением. В помещениях обеспечивается строгий масочный режим, проводится дезинфекция, организована противовирусная терапия, - напомнил канал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник привитого от ковида: отгул после вакцины просто необходимЖительница Барнаула рассказала, как перенесла прививку (подробнее)