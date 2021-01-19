Зачастую люди уже по привычке возлагают на новый год свои несбывшиеся в прошлом надежды и «хотелки»: сменить работу, начать читать книги, выйти замуж, развестись, пойти на курсы в автошколу, начать худеть и т.д.Жизнь с чистого листаПоследний пункт уже набил оскомину, ровно как и новая жизнь с понедельника. Тренеры фитнес-клубов уже давно подметили, что все в этом мире циклично, и наплывы посетителей, как правило, происходят несколько раз в году: одни худеют к новому году, другие к 8 марта, чтобы во время торжества влезть в любимое платье, третьи готовятся к пляжному сезону. Но есть также категория, которая срывается на новогодних выходных и неделю не отходит от стола. Потом, очнувшись, они бегут в тренажерный зал «сжигать» все, что было наедено, порой необдуманно, а кто-то, может и хочет, но заставить себя не может. О том, как правильно выйти из кулинарного загула и начать тренироваться, рассказал лектор школы бодибилдинга и фитнеса Александра Барбашина Роман Сидельников.- Если заставить себя идти в зал невмоготу, то можно начать с любой элементарной двигательной активности: коньки, лыжи, бассейн или элементарная зарядка с утра на 10-15 минут, и ваше тело уже будет в тонусе. Как следствие – желание тренироваться будет больше, - говорит наставник. – В тренировочный режим надо входить постепенно. Не надо на первой же тренировке истязать себя огромными весами, базовыми упражнениями, заниматься, как говорится, до посинения. После такого наоборот все желание может пропасть.По мнению специалиста, следует уделить внимание любимым упражнениям, а при построении тренировочной программы лучше отдать предпочтение изолированным упражнениям – они не перегрузят центральную нервную систему, и занятия будут проходить гораздо легче и комфортнее. Постепенно вы войдете в привычный режим.Питание – залог успехаВместе с тем, если вы все же ставите перед собой цель привести тело в порядок, то стоит задуматься над рационом, ведь правильное питание – это 90% успеха.- На праздниках мы все активно ели, но нужно все-таки сказать себе «стоп». При этом важно не истязать себя диетой. Очень часто наблюдаю такую ошибку среди своих клиентов, когда человек говорит, что с завтрашнего дня он садится исключительно на яйца, куриную грудку и овсянку. В итоге это ни к чему хорошему не приводит. Его хватает на 1-2 дня, после чего пропадает желание употреблять такую пищу, - поясняет фитнес-тренер. – Правильный выход – принцип разумности. В рационе должно быть больше качественных углеводов, побольше белка, клетчатки, фруктов (в первой половине дня). Все это вам поможет гораздо быстрее восстановиться, так как питание – это ключевой фактор, определяющий качество тела и способности выдерживать нагрузки на тренировках.Еще один важный момент – не стоит ставить перед собой глобальных целей на короткий срок. Все должно быть постепенно. «Новая жизнь» с понедельника и резкий отказ от любимых блюд только спровоцирует стресс и нежелание заниматься.- Все трудности в нашей голове, а вот в физическом плане не так сложно вернуться после праздников в тренировочный процесс. Не надо думать о том, как вы будете «погибать» в зале, как будет сложно избавляться от лишних килограммов. Просто вставайте и делайте. Подумайте о чем-то хорошем, к примеру, о результате, который вам принесет эта тренировка, о том, что вы будете потом чувствовать себя прекрасно. Ищите новые источники вдохновения. Привлекайте к тренировкам своих друзей, близких, родных, купите новый комплект формы, в которой вам будет удобно заниматься, - говорит Роман.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбросили 500 кг на всех: известный бодибилдер помог обычным людям за три месяца обрести тело мечтыВ этом сезоне общий результат всех участников – минус 500 кг на всех. Каждый внес свой вклад в эти полтонны – кто-то скинул 2-3 кг, а некоторые и пару десятков. Рекорд этого сезона – минус 26 кг! (подробнее)