Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей/ Дизайнер и владелица бренда одежды Галина Гришина рассказывает, как создавать коллекции, доверяя своим ощущениям.\\"У меня была небольшая комнатка – 10 на 10 \\"квадратов\\". Я там шила ночами и днями. Брала всевозможные ремонтные работы, но вскоре поняла, что хочу чего-то большего\\", – рассказала Галина Гришина.Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/#малыйбизнесвлицахмойбизнес22.рф