В Алтайском крае пандемия коронавируса пока не сбавляет обороты. За прошедшие сутки зарегистрировано 195 новых случаев заболевания. Общее число зараженных превысило 36,5 тысяч человек.Умерло 12 человек. Из них от COVID-19 – скончались десять. За все время пандемии в крае скончались 1770 человек, все взрослые, детских смертей зарегистрировано не было. 1055 человек умерли из-за ковида, иные причины летального исхода установили в 715 случаях.По данным регионального оперштаба, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1843 человека. Также в ковидных госпиталях лежат 1060 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще один человек находится там по другим обстоятельствам.Из-за пандемии алтайские врачи рекомендовали воздержаться от окунания в прорубь. Многие на Крещение захотят искупаться, однако медики советуют поберечь свое здоровье. Как сообщают в региональном Минздраве, окунание в прорубь не несет никакой пользы, кроме закаливания.Из-за купания в ледяной воде может произойти спазм сосудов, судороги и быстрое развитие пневмонии. Категорически запрещено купаться в мороз детям, так как у маленьких детей несовершенная система терморегуляции. Также противопоказаны купания людям с сердечно-сосудистыми бронхолегочными и гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Алтайский священник рассказал, можно ли на Крещение смыть грехи в прорубиОн также объяснил, почему такое купание стало модным (подробнее)