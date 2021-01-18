«Заныривание» в прорубь на праздник Крещения Господня в условиях пандемии Роспотребнадзором не запрещено, однако количество официальных купелей поубавилось примерно на треть.В Алтайском крае нынче официально откроют 35 оборудованных мест для окунания в священную воду. В Барнауле на Крещение можно будет занырнуть только в одну прорубь. На Оби у Речного вокзала купели в этот раз не будет, только часовня и место для освящения воды.Также официальные крещенские купания пройдут в Бийске, Заринске, Новоалтайске, Первомайском районе, Ребрихе, Яровом, Баево, Благовещенке, Змеиногорске и других населенных пунктах.Во всех местах проведения крещенского обряда будет организовано дежурство спасателей МЧС, специалистов ГИМС, представителей правоохранительных органов, бригад «скорой помощи», других служб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайский священник рассказал, можно ли на Крещение смыть грехи в прорубиОтец Роман Неверов, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле, рассказал, почему с каждым годом все больше людей в этот праздник купаются в прорубях, и какое имеет это отношение к истинной вере (подробнее)