19 января православные будут праздновать Крещение Господне. Традиционно тысячи людей устремляются в храмы, а также окунаются в холодную воду. В разговоре с «Комсомольской Правдой – Барнаул» отец Роман Неверов, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле, рассказал, почему с каждым годом все больше людей в этот праздник купаются в прорубях, и какое имеет это отношение к истинной вере.Большинство людей воспринимают купание в проруби как церковную традицию и важный ритуал праздника Крещения. В действительности погружаться в воду не обязательно и каждый может решать сам – делать это или нет.– Многие считают, что окунаясь в холодную воду на Крещение, очищаются от грехов. Конечно же, это не так. В проруби грехов не смоешь. Главным фактором для православного человека в этот день должны быть поход на службу, очищение через такие таинства, как исповедь и причастие, а затем крестный ход и освящение воды в дань тому, чтобы Господь дал возможность креститься всему миру, – подчеркнул отец Роман.По его словам, большая часть воцерковленных людей, которые понимают в чем глубина и сила веры, не идут окунаться в прорубь.– Конечно же, это выбор каждого. Не нужно ничего запрещать, но и не стоит забывать, что те, кто не купается - не совершают никакого греха, как и наоборот, – рассуждает отец Роман, – Человек должен внимательно относиться к своему здоровью и соизмерять силы с желанием окунуться, ведь есть опасность заболеть.Священнослужитель добавил, что в последнее время купание в проруби стало модой и многие не воспринимают его серьезно.– К сожалению, видел многих девушек, которые просто приезжали к проруби в купальниках, чтобы сфотографироваться и выложить фото в соцсети. Некая дань моде. Они даже не окунались, просто делали снимки и уезжали домой. Вообще думаю, что если это не наносит вреда их здоровью, а люди хотят позиционировать себя с лучшей стороны, то почему бы и нет. Главное, чтобы второстепенные вещи не переходили на главный план, а купание в проруби не становилось единственным проявлением духовной жизни. Возможно, это подтолкнет человека к вере и поможет больше узнать о церкви, а это уже хороший результат, – резюмировал отец Роман.Напомним, ранее мы сообщали, что краевое управление Роспотребнадзора составило рекомендации по проведению одного из главных религиозных праздников. В связи с коронавирусом Крещенские купания и службы в храмах пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер.В митрополии отметили, что купание в крещенской проруби в этом году в Барнауле будет организовано лишь на озере Пионерское. Специалисты Роспотребнадзора перед праздником проверят воду на соответствие требованиям СанПиН. В управлении добавили, что у купелей, как и в храмах, должно соблюдаться дистанцирование между людьми.Желающие искупаться должны здраво оценивать свои силы и здоровье, не купать в мороз маленьких детей, не использовать неофициальные купели, не употреблять перед купанием алкоголь.Подробнее об этом можно прочитать здесь.Всего на Крещение Господне в Алтайском крае будут работать 35 официальных купелей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Алтайском крае: какой будет погода в регионеСиноптик рассказала, стоит ли ждать крещенских морозов (подробнее)