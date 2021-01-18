Более сотни семей в алтайском селе Залесово ждут, когда же откроется новый детский сад на 140 мест. Сроки сдачи объекта пока отстают на три месяца, но строители обещают успеть.Существующие в райцентре детсады уже давно переполнены. Из-за нехватки мест группы для малышей даже пришлось отрыть в двух школах и в центре спорта и творчества. Сейчас там находится 113 детей. В чем причина задержки сдачи нового детсада и как скоро закончится строительство – в материал «КП» – Барнаул».Камни преткновенияДетсад начали строить по нацпроекту «Демография» в 2019 году. На работы из краевого и федерального бюджетов выделили 150 миллионов рублей. Однако сроки строительства отклонились от плана. К примеру, сейчас ведется внутренняя отделка, хотя ее должны были уже заканчивать. Причиной опоздания стала пандемия – из-за нее временно прекратилась поставка материалов. Также проблемы возникли из-за теплотрассы:– Было перепроектирование теплотрассы. Мы пытались ее сделать летом, но чертежи выдали только в октябре. Получилось, что мы запустили тепло в садик в середине декабря. Сейчас стены отогрелись, и можно продолжать делать отделочные работы, – рассказал Петр Халин, прораб ООО «Акмилайт».Успеют ли в срок?Оценить ход работ приехал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Он системно проверяет на территории своего округа степень готовности объектов, которые должны быть сданы в 2021 году.По графику детсад должны сдать в апреле этого года, до сентября – оформить все необходимые документы, закупить мебель и оборудование, укомплектовать штат педагогов. Несмотря на отставание, районные власти уверены, что все внутренние работы завершатся в срок, а вот, что касается благоустройства - зависит от обстоятельств.– Многое будет зависеть от погодных условий. Со стороны единого стройзаказчика, и с нашей стороны, будет соответствующий контроль, и все обязательства выполним в установленные сроки, – пообещал Александр Пластеев, глава Залесовского района.За садиком будет школаС появлением детсада начнется новый этап развития системы образования в Залесово.– Строительство этого детского сада открывает возможность освободить здание старой школы, которая стоит без капремонта уже более 60 лет, и на этом месте начать строительство новой, – говорит депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. – В селе, где более 535 детей дошкольного возраста, строительство новой школы – самая актуальная задача, которая может быть.Получит ли село финансирование на новую школу, зависит от того, как район справится со строительством детского сада.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дети вне подземелья. Школе кикбоксинга в Барнауле дали новое помещение вместо подваловСейчас в здании полным ходом идет ремонт (подробнее)