Уходящий 2020 год выдался очень непростым. Однако, несмотря на все сложности, для Панкрушихинского района Алтайского края он стал одним из самых удачных. Словно трамплин в лучшую жизнь. Впервые за всю историю своего существования район получил весьма внушительную сумму на развитие, благодаря чему стал лучше, красивее и комфортнее.- Год для нас стал очень насыщенным. Мы реализовали 15 проектов поддержки местных инициатив! 10 проектов по линии Министерства сельского хозяйства Алтайского края! Такого никогда не было! - с гордостью и вдохновением рассказывает Оксана Белышева, управляющий делами Управления делами администрации района.На вопрос, как это удалось, в местной администрации дружно назвали три составляющие успеха: инициативный глава, его профессиональная команда и активное население. Когда перед всеми стоит одна общая задача - улучшить качество жизни на селе, каждый начинает вкладывать не только душу в это дело, но и собственные средства.Вклад каждогоСогласно проекту местных инициатив, любое село Алтайского края на конкурсной основе может получить субсидию в размере до 1 млн рублей из краевого бюджета на реализацию наиболее важного для сельской территории проекта. Это может быть детская или спортивная площадка, место отдыха, уличное освещение, дорога, объект культуры, мемориал Славы и др. При этом финансовое участие муниципалитета составляет не менее 10% от общей стоимости проекта, а денежный вклад населения - не менее 5%.- Мы собирали собрания граждан в селах, на которых объясняли местным жителям о возможностях построить детские площадки, отремонтировать клубы, благоустроить свои села и т.д. И народ активно поддерживал, - говорит Оксана Белышева. - Да, каждому приходилось вносить свою лепту - 200 - 500 рублей. Но все жители отнеслись к этому с пониманием. Зато сейчас живем и радуемся!С любовью для детейЗа 2020 год в Панкрушихинском районе появились 13 новых детских игровых и спортивных площадок. Еще недавно на их месте были серые пустыри. Теперь местную детвору силком не оттащить от ярких горок, качелей, домиков. А на снаряды спортплощадок частенько приходят заниматься и взрослые люди.КультураКстати, Панкрушихинский район участвует не только в проекте по местным инициативам, но также и в программах по городской среде, по линии Министерства культуры, Министерства сельского хозяйства и т.д. Благодаря этому удалось провести ремонт в нескольких ДК. Для сельских жителей дворцы культуры - это как отдушина. Того и гляди местные звездочки зажгутся вскоре на более высоком уровне.Свято чтут в районе и память о погибших в годы ВОВ. Поэтому одним из самых значимых мероприятий стал ремонт памятников и мемориалов Славы. На территории района за 2020 год было отремонтировано 4 объекта культурного наследия.ЖКХПожалуй, это одна из самых жизненно важных сфер. Поэтому решению коммунальных проблем в районе уделяют особое внимание. Тепло и вода в доме - залог уюта и хорошего настроения.- В этом году нам удалось отремонтировать водонапорную башню в селе Романово, проводилось техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Высокая Грива, в процессе ремонта котельные в селах Зятьково и Панкрушиха, средние школы в пос. Березовский и с. Зятьково. В школах еще идет ремонт, и там будет проводиться замена кровли, замена окон и дверей, полная замена системы отопления.Кроме того, в плановом режиме идет закупка резервных котлов в школы и на котельные - такого тоже никогда не было. Раньше ведь: сломается котел, все село на ушах стоит, начинаем ремонтировать общими усилиями.ДорогиЗа этот год в районе по проекту местных инициатив отремонтировали 4 участка дороги. Сначала на общем собрании люди вносили свои предложения - какие дороги уже не терпят отлагательств в ремонте, а потом было принято общее решение и отправлены все необходимые документы для получения субсидий.ПланыВдохновившись преображением, жители Панкрушихинского района решили продолжить участие в проектах. Идет подготовка заявок по Министерству сельского хозяйства, в сфере ЖКХ, образования и культуры. Уже сформировано 16 заявок на 2021 год по проекту поддержки местных инициатив - большая часть из них на ремонт водонапорных башен и дорог.О других итогах года читайте в нашем проекте - https://www.kp.ru/best/altai/itogi-altayskogo-kraya-2020/