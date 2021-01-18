Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей. Владелец языковой школы МИРАИ Виталий Шелбогашев рассказывает, как с помощью бизнеса создать условия для личного роста.\\"У меня был достаточно криминальный бизнес. Все прелести присутствовали: бандитские разборки, \\"стрелки\\", \\"крыши\\". Но я начал понимать, что не развиваюсь и не приношу пользу людям. Тогда я поймал себя на мысли, что меня всегда привлекали разные языки\\", – говорит Виталий Шелбогашев.Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.#малыйбизнесвлицахмойбизнес22.рф