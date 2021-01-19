История спора родителей Вани Молокова уже давно привлекает внимание местных СМИ, ее готовы смаковать федеральные ток-шоу. Сейчас мальчик по решению суда оказался перед перспективой попасть в дом ребенка – с последующей передачей матери, согласно решению суда. И до сих пор ни одна редакция не выяснила, что происходит с Ваней, уже несколько лет находящимся в розыске службы судебных приставов. Нашему изданию удалось узнать, как живет 8-летний Иван, особо разыскиваемый ребенок.Мама против папыИсходя из многочисленных судебных материалов и публикаций СМИ, предыстория была таковой.В 2016 году Виктория Подчасова, мать маленького Вани и дочери от другого брака, решила переехать из Барнаула в Норильск.Предприниматель Сергей Молоков, папа Ивана, обратился с суд с иском. Он потребовал определить место жительства с отцом. Суд первой инстанции в Барнауле Молоков выиграл.Сотрудники службы судебных приставов вместе с Сергеем Молоковым в 2017 году выехали в Норильск, забрали Ивана из детского сада и передали отцу. Отец и сын вернулись в Алтайский край.Однако через три месяца Алтайский краевой суд отменил решение суда первой инстанции. Это было сделано по жалобе Виктории Подчасовой. И означало, что ребенок все же должен жить с матерью.Однако Сергей Молоков решение краевого суда не исполнил. В частности, еще и потому, что Виктория на исполнительные действия по передаче ребенка не являлась.Сейчас отец и сын находятся в исполнительном розыске. Также есть положительное решение суда по заявлению пристава Хитеевой о направлении Вани в приют до передачи Подчасовой.Сын как бизнес-проектПри этом есть несколько нюансов, характеризующих эту и без того дикую ситуацию. По словам Молокова, Виктория еще до рождения Ивана заявила, что мальчик не будет проживать и видеться с отцом.Молоков считает, что для Виктории Подчасовой Ваня стал неким «бизнес-проектом». Сын проживает с Сергеем четыре года, и все это время Подчасова получает алименты, а летом этого года ей перечислили президентские выплаты на период пандемии.«Год назад она предлагала мне сделку – купить ей недвижимость в Москве. Взамен на отказ от сына. Но мы так и не договорились», - рассказывал Молоков.Салют в честь сынаСейчас школьник Ваня прикреплен к одному из образовательных учреждений, но находится на домашнем обучении. Мальчик объясняет это пандемией, хотя в школе ему появляться просто опасно – оттуда он может прямиком отправиться в детский дом, чего добиваются приставы.Учебой с Иваном ежедневно занимается Наталья, супруга Сергея Молокова. Мальчик много читает, а также выполняет задания на компьютере.Как говорят родственники, уроки занимают у Вани достаточно много времени. Однако он активный участник уборок по дому, сам моет посуду и помогает во дворе по хозяйству папе.22 декабря у Ивана состоялось очень важное событие: ему исполнилось 8 лет. Совсем здоровый стал, считает он.По случаю Дня рождения семья устроила большой праздник в детской игровой комнате.«Было весело, - передает эмоции Вани его отец. – Здоровой торт «Сникерс», а вечером запустили салют. Огромный, намного выше забора!» А еще Ване подарили классный аэрохоккей…С мамой мальчик общается только по телефону. Как выяснилось, говорит на эту тему он не очень охотно. Мол, она спрашивает, как дела; сын рассказывает.Судебных приставов Иван не боится. И в жизни вообще бояться никого не надо, говорят ему в семье. Тем более, когда есть такой сильный папа, который всегда защитит.Важное дополнение. На встрече отца, матери и Вани, которая проходила в присутствии судебных приставов, работников соцзащиты и еще нескольких представителей госорганов, ребенок не захотел пойти к Виктории. Просто отказался.«На другие такие встречи Виктория сама не являлась по разным причинам, писала ходатайство, чтобы ребенка передали ее двоюродной сестре, которую он ни разу не видел. Естественно, он отказался», - говорит Сергей Молоков.По мнению отца, Ваню ставят перед невольным выбором: отправиться на проживание в детский дом или – к матери, с которой он сам не жаждет общения.Родного отца в этом выборе сейчас нет.«Я считаю, что условия, которые могу представить Ване, несоизмеримы с тем, что могла бы дать ему родная мать. Поэтому Иван живет и должен дальше проживать со мной», - уверен Молоков.Финал не близокАдвокат Юрий Петров, представляющий интересы Молоковых, рассказал, как сейчас развивается ситуация в правовом поле:- В настоящее время нами оспариваются незаконные, по нашему мнению, действия судебных приставов. Кроме того, идут разбирательства в полиции и Следственном комитете, так как приставы в процессе розыска Сергея Молокова вмешиваются в его бизнес: раскрывают банковскую тайну и коммерческую тайну фирмы.Далее. Рассматриваются в суде иски по новым обстоятельствам в связи с принятием поправок в Конституцию РФ, касающихся порядка определения места жительства ребенка, а также по помещению его в приют.Все выше перечисленное – достаточно непростые и не быстрые юридические процессы. Однако мы рассчитываем на положительный результат в деле защиты законных прав и интересов Молоковых.СправкаВиктория Подчасова – проживает в городе Норильске, работает в расчетно-кассовом центре в системе ЖКХ. Привлекалась к уголовной ответственности за применение насилия к представителю власти: во время одного из исполнительных действий Подчасова напала на женщину-пристава. Дело закончилось примирением сторон.Сергей Молоков – совладелец крупной алтайской компании, включающей два завода и птицефабрику. Общая численность сотрудников компании превышает 250 человек.