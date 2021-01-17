За минувшую неделю число коек, развернутых в ковидных госпиталях Алтайского края, заметно сократилось. По состоянию на 18 января 2021 года их число составляет 3615.Из этого числа 417 имеют подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сравнению, еще в прошлый понедельник в резерве было 4053 койки из которых 439 были с ИВЛ.Вместе с тем, пока не приходится говорить о снижении госпитализированных. Наоборот, их число за неделю выросло с 1752 до 1805. Снизилось лишь число больных вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 – с 1057 до 1042.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки новые инфицированные были выявлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 53, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Славгород – 7, Заринск, Новоалтайск, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Алтайский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Ребрихинский, Шипуновский районы - по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Краснощековский, Михайловский, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему. Всего – 197 новых случаев. Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения уже составляет 36 347.Из них выздоровели 32 580 (+179). Число смертельных случаев также остается стабильно высоким. За последние сутки зарегистрировано еще 15 гибелей (1758). Все они произошли от COVID-19.Всего в Алтайском крае проведено уже 1 017 777 обследований на новую коронавирусную инфекцию. В среднем в день проводится чуть более шесты тысяч тестов.