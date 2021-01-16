Общее количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 36 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 32,4 тыс., а умерших с COVID-19 – более 1700 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.По данным на 16 января, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1805 человек. Кроме того, 1006 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106. Минздрав края развернул 3615 коек, к кислороду подключены 2235, с ИВЛ – 417– 45 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1034 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщили в краевом оперштабе.Из общего числа заболевших 396 случаев – завозные, в том числе 167 – из-за рубежа; 21150 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 36150 заболевших: 10186 – у больных внебольничной пневмонией, 18806 – у заболевших ОРВИ, в 7158 случаях – бессимптомное течение, по информации на 16 января.Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае увеличилось число медорганизаций, где делают прививки от ковидаСейчас их 19 (подробнее)