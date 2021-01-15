Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 января 2021: тестированием на наличие новой инфекции охвачено уже более 100 тысяч человек. Как сообщает краевой оперштаб, в настоящее время общее число зараженных составляет почти 36 тысяч человек.- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1005904 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 201,14 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6081 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6469 за минувшие сутки, - подчеркнули в штабе.За минувшие сутки зарегистрировано 198 случаев заражения, 105 – выздоровления, 14 – смерти. В ковидных госпиталях региона лечатся 1827 пациентов с ковидом и 996 больных вирусной пневмонией. На дому медики следят за состоянием 1000 человек с пневмонией и 37 бессимптомников. В тяжелом состоянии находятся 366 пациентов.Кроме того, в Алтайском крае продолжается вакцинация населения от ковида. Сейчас прививку сделали уже более 2,5 тысячи человек. В конце недели Минздрав объявил о старте вакцинации в районах края (ранее прививки делали лишь в трех крупных городах). Всего регион получил почти 13 тысяч доз «Спутника V».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае увеличилось число медорганизаций, где делают прививки от ковидаСейчас их 19 (подробнее)