Абсолютное большинство школ Алтайского края после новогодних каникул вернулись в привычный формат обучения – за парты.По данным регионального Роспотребнадзора, за первую неделю 2021 года в крае было зарегистрировано 4,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ из них доля детей до 14 лет составила 50,8%. Всего же в регионе 1082 школы, в которых обучается 280 тысяч ребят. Так что число ушедших на больничный крайне мало. При этом, несмотря на все прогнозы, циркуляция вируса гриппа до сих пор не зарегистрирована.- Перед началом второй четверти министерство образования предложило муниципальным органам управления образования четырехуровневую модель, которая позволяла каждой образовательной организации принять решение о том или ином формате обучения, в зависимости от того, в какой зоне - зеленой, желтой, оранжевой или красной - находится эта самая организация, - говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.По итогам второй четверти специалисты провели анализ и посчитали, что модель эффективна, так как ни одна школа Алтайского края не попала в красную карантинную зону. Если рассматривать желтую и оранжевую зону, то лишь 13 школ (менее 1% от общего числа) на короткие сроки уходили полным составом на дистанционный формат обучения.- Управленческая адресная модель показала свою эффективность. Принятие локальных решений позволяет руководителю образовательной организации оперативно определять форму обучения и тем самым локализовать очаги инфекционной заболеваемости, - добавляет специалист. – Такая форма была предложена и для начала третьей четверти. В отличие от других субъектов, Алтайский край довольно спокойно продолжил обучение: на сегодняшний момент почти все школы работают в очном формате.Вместе с тем, есть несколько классов, которые по тем или иным причинам находятся на «удаленке». Еще одна школа была вынуждена продлить каникулы, так как более 30% педагогов находятся на больничных.- Как показывает обстановка на первую неделю, в большинстве случаев школы выбирают либо очный, либо смешанный формат работы, - говорит Лариса Терновая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа урок в пуховике: на Алтае проверят школу, в которой мерзнут детиЖительница села Гришковка Немецкого района рассказала в социальных сетях о холоде в местной школе, из-за чего дети вынуждены учиться, сидя в пуховиках (подробнее)