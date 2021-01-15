В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. Синоптики не обещают традиционных крещенских морозов, наоборот, в некоторых районах столбик может показать даже +7 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, какой именно будет температура воздуха на следующей неделе, «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.Уже в это воскресенье, 17 января, в Алтайский край придет теплый южный циклон. В связи с этим температура воздуха заметно повысится, по югу возможна оттепель.– А из-за прохождения атмосферных фронтов этого циклона местами возможен мокрый снег, усиление ветра, – добавила Людмила Юрьевна.В начале следующей недели регион будет находиться под влиянием антициклона. При этом ожидается спокойная погода с температурой воздуха до -20 градусов, сильного ветра не прогнозируют. В следующие дни заметного похолодания также не будет.– В конце второй декады января также в регионе придет южный циклон. Он принесет вторую порцию теплого воздуха. Только после этого ожидается похолодание, к середине третьей декады месяца, – резюмировала синоптик.Подробный прогноз погоды с 16 по 18 январяПогода в субботу, 16 январяНочью в регионе будет -26...-31 градус, местами по западу -20...-25 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -8...-13 градусов, местами в предгорьях -1...-6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -27...-29 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.Погода в воскресенье, 17 январяНочью в регионе будет -10...-15 градусов, местами в предгорьях до -20 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный,3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов, местами по югу +2...+7 градусов. Местами по западу снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -3...-5 градусов. В конце дня снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.Погода в понедельник, 18 январяНочью в регионе будет -8...-13 градусов, местами в предгорьях до -18 градусов. Местами снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 18 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -5...-10 градусов, местами в предгорьях до +5 градусов. Местами снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 18 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -8...-10 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица.В Барнауле днем температура воздуха составит -5...-7 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Алтайском крае: как пройдет религиозный праздник в условиях пандемииВедомство дало «зеленый свет» на купания и посещение храмов на Крещение 2021 в Алтайском крае (подробнее)