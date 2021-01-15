Несмотря на сложности 2020 года алтайские бизнесмены смогли избежать массового сокращения персонала. Об итогах работы этой отрасли и планах на следующий год во время пресс-конференции 15 января сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.Какую помощь получил бизнесПережить пандемию предпринимателям Алтайского края помогла господдержка и помощь региона. Если говорить про занятость населения, то многие воспользовались кредитованием под 2%. Хозяйствующие субъекты края получили порядка 3,5 тыс. кредитов на общую сумму 6 млрд рублей. Это кредиты, которые в случае выполнения важнейшего условия по сохранению занятости будет возможно списать уже в апреле. Отметим, что получить поддержку в 2020 году смогли предприниматели из пострадавших сфер деятельности, которые включили в список постановления правительства РФ.Также бизнес региона воспользовался беспроцентными кредитами, для выплаты заработной платы. Такие средства получили около 450 компаний на сумму более 1 млрд рублей.– Это, действительно, беспрецедентно. В предыдущие годы такой поддержки в преодолении непростых ситуаций в стране не было. Меры поддержки помогли сохранить показатели занятости в бизнесе, – сказал Александр Евстигнеев.Кроме того, около 14600 предпринимателей и юрлиц Алтайского края в мае и июне прошлого года получили около 1,2 млрд рублей федеральных субсидий для возобновления работы, поддержки деятельности и сохранения рабочих мест.Всего в регионе пострадавшими признали более 20 тыс. индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Александр Евстигнеев подчеркнул, что алтайских предпринимателей продолжат поддерживать и в 2021 году.Итоги годаПо данным за 11 месяцев 2020 года, в Алтайском крае начали работать 3640 новых юрлиц, перестали – 4956 (из них 4039 по решению налогового органа).– Предприятие было закрыто в связи с решением суда либо оно было остановлено, там не велась никакая хозяйственная деятельность. Оно было «пустое» и не функционировало. Если сравнивать число действующих компаний, то баланс получается положительным, – отметил Александр ЕвстигнеевЗа 2020 год в крае зарегистрировали 7269 ИП, а 9396 – прекратили деятельность. Самостоятельно это сделали 7200, а остальные – по другим основаниям, например, по решению суда или из-за банкротства. Кроме того, 10091 житель Алтайского края зарегистрировался в качестве самозанятого гражданина.Всего в регионе 74980 хозсубъектов, из которых 31799 – юрлица, а 43181 – ИП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 января 2021: спасибо врачам!Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 15 января 2021 года (подробнее)