Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 июля 2020: очередной тысячный рубеж пройден

Алтайский край перевалил очередной тысячный рубеж по заболеваемости коронавиурсом. Согласно последним новостям на 18 июля 2020 года, число заболевших превысило 7 тыс. человек. Официальное число заболевших за сутки будет названо позднее.

По последним данным, общее число выздоровевших в регионе составляет 4435 человек. Больше 2400 человек находятся на лечении. Около тысячи из них – в больницах, около 1,5 тыс. наблюдаются на дому. Почти 100 человек в тяжелом состоянии, около 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за все время пандемии почти 150 человек.

Данные на 23.00 17 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

По картине распространения заболевания, по-прежнему на лидирующих позициях находится Барнаул – почти 3,5 тыс. заболевших. Среди причин эксперты выделяли игнорирование жителями противоэпидемиологических мер – после того, как в магазинах, аптеках и транспорте запретили обслуживать людей без масок, ситуация начала меняться.

Ранее рост числа заболевших премьер Михаил Мишустин назвал аномальным – увеличение произошло со среднего прироста в 70-80 человек до более 200 в сутки.