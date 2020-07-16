Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 июля 2020: Мишустин назвал ситуация в крае аномальной

Заболеваемость в Алтайском крае, согласно последним новостям о коронавирусе на 17 июля 2020 года, остается высокой. Прирост за последние сутки составил 2015 человек, шесть погибли, 100 – в тяжелом состоянии.

Данные на 23.00 16 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

Премьер-министра страны Михаил Мишустин назвал ситуацию с резким ростом среднего числа заболевших с 70 человек до более 200 в сутки – аномальной. По мнению специалистов, причина заключается в повсеместном пренебрежении введенными ограничительными мерами.

Несмотря на интенсивный рост заболевших (общее число на 17 июля составило 6755 человек), смертность ковидных пациентов в Алтайском крае почти вдвое ниже среднего по России.

Смертность по регионам СФО. Фото: оперштаб.

- За неделю с 10 по 16 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,16% и теперь составляет 0,80%. Неделей ранее коэффициент демонстрировал увеличение на 0,04%. Наименьшая доля летальных исходов по-прежнему в Республике Алтай - 0,09%, это на 0,01% меньше, чем неделей ранее. В целом в СФО процент летальности составляет 1,28%, что ниже, чем в среднем по России (1,59%), - сообщает оперштаб.

А между тем, краевой Минздрав опубликовал видео под названием «Будни ковидного госпиталя», на котором медработник снимает защитный костюм – на это у него ушло больше двух минут.