Почти половина Барнаула готова к отопительному сезону

В Барнауле продолжается подготовка объектов к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов. На сегодняшний день, по данным городской мэрии, акты проверки готовности получили уже почти 47% многоквартирных домов.

- Это на 15 % больше, чем за аналогичную дату 2019 года, - подчеркивают в мэрии. - Также к приему отопления готовы 60% школ (на 25% больше, чем в 2019-м), 55% детских садов (на 10 % выше прошлогоднего показателя).

Причем отметим, что в соответствии с действующим законодательством, все объекты, являющиеся потребителями тепловой энергии, и в том числе многоквартирные дома, должны получить паспорта готовности не позднее 15 сентября.

Сейчас подготовка городского фонда ведется непрерывно. Из местного бюджета на капитальный ремонт инженерных сетей выделено 110,7 млн рублей. Большую часть как раз направят на объекты теплоснабжения.

- Отремонтируют 33 участка тепловых сетей протяженностью 7,8 км, одну сеть канализации протяженностью 0,27 км, один объект электроснабжения, - уточняют в администрации.

Вместе с тем, на ремонтную и инвестиционную программы 2020 года в Барнауле Сибирская генерирующая компания планирует выделить 2,89 млрд рублей. Из них в объекты генерации направят 1,54 млрд рублей, в тепловые сети – 1,3 млрд рублей. Если говорить о конкретных примерах, за этот год компания намерена отремонтировать более 32 километров сетей.

Особняком в подготовке к отопительному сезону стоят учреждения социальной сферы – больницы и поликлиники. Они должны быть готовы до 1 сентября. Поэтому их руководство уже сейчас приступило к выполнению работ. Сейчас в клиниках ремонтируют системы отопления, меняют радиаторы, проверяют на надежность узлы учета тепловой энергии.

Наиболее масштабные работы проведут в барнаульской городской поликлинике №9, поликлинике горбольницы №5, Краевой стоматологической поликлинике и Детской туберкулезной больнице – там планируют заменить систему отопления, добавляют в минздраве региона.

Помимо этого для 59 медучреждений, где нет центрального отопления, закупят более 14 тонн угля.

Однако к отопительному сезону требуется подготовить не только саму систему, радиаторы и прочее, но и сети водоотведения, водоснабжения, линии электропередачи, трансформаторных подстанций и прочее. Так, к примеру, барнаульский водоканал вложит в ремонтную кампанию почти 600 млн рублей, Барнаульская сетевая компания на строительство, реконструкцию и ремонт своих ресурсов потратит 239,2 млн рублей, а «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - 27,6 млн рублей.

- Оставшееся время специалисты намерены использовать максимально эффективно, чтобы обеспечить получение краевой столицей паспорта готовности к отопительному сезону 2020/2021 годов, - добавляют в комитете по энергоресурсам и газификации.